«Ντροπή να λέγεται ότι ο Τσίπρας που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα του 35%, τον διέσπασε» δήλωσε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Μιλώντας στην Attica Times και τη Δάφνη Γρηγοριάδη, ρωτήθηκε: «Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Πώς βιώσατε εσείς προσωπικά το κλίμα των πρώτων ωρών μέσα στο κόμμα; Υπάρχει κίνδυνος νέας διάσπασης;».

Και ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε: «Ντροπή να λέγεται ότι ο Τσίπρας που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα του 35%, τον διέσπασε. Εκτός τόπου και χρόνου τέτοιες δηλώσεις. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να κάνουν παραπάνω ζημιά από την ζημιά που ήδη έχουμε πάθει όλα αυτά τα χρόνια με αλλόκοτες πολιτικά επιλογές. Στο κάτω κάτω της γραφής ο Αλέξης Τσίπρας είχε την εντιμότητα να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι και μας ενώνει ο κοινός στόχος να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, απαλλαγή από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».