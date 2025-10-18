Επισήμανε ότι «είναι εντελώς προβληματικό και επικίνδυνο να αναθέτει η κυβέρνηση τέτοιες επιπλέον αρμοδιότητες στον στρατό».

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τιμά τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας και αυτό συνεπάγεται και για τη δημοκρατία», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο MEGA, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για εμπλοκή του στρατού στην προστασία του μνημείου «έρχεται σε αντίθεση με τον ίδιο τον σκοπό του μνημείου».

«Είναι άθλιο ότι αφορμή για την ανακοίνωση του πρωθυπουργού ήταν η απεργία πείνας ενός πατέρα που ζητούσε να μάθει πώς χάθηκε το παιδί του», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το αίτημα του κ. Ρούτσι για δικαιοσύνη και αλήθεια ταυτίζεται απολύτως με τον σκοπό του μνημείου και δεν το προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο».

Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «είναι εντελώς προβληματικό και επικίνδυνο να αναθέτει η κυβέρνηση τέτοιες επιπλέον αρμοδιότητες στον στρατό», τονίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει «να καλύψει μία πολιτική ήττα που υπέστη, μετά την ανεκδιήγητη στάση του απέναντι στον πατέρα που έχασε το παιδί του και δεδομένης της κυβερνητικής συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών». Ανέφερε, ακόμα, ότι «αυτή τη στιγμή θα ήταν κρίσιμο και χρήσιμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να έλεγε ένα όχι σε μία τέτοια προοπτική».

Για τις συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης δήλωσε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν αντέχει άλλο, κυρίως σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, της ακρίβειας και των πολύ χαμηλών μισθών», με αποτέλεσμα «να μην μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους ακόμη και αν δύο εργαζόμενοι σε ένα σπίτι δουλεύουν όσο πιο σκληρά μπορούν». Παράλληλα, πρόσθεσε, υπάρχει «μία κατάσταση ακραίας συγκάλυψης και μεθοδεύσεων, από την υπόθεση των υποκλοπών και των Τεμπών, μέχρι το ναυάγιο της Πύλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάθε μέρα εμφανίζεται και ένα καινούργιο σκάνδαλο».

Σημείωσε, τέλος, ότι χρειάζεται «να υπάρξει πολύ γρήγορα ένα μέτωπο των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, τέτοιο που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίσουν και να έχουν μία άλλη πολιτική εφαρμογή την επόμενη μέρα».