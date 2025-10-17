Πολιτικός αρχηγός υπερέβη κατά 137% το χρόνο του.

«Ο κόμπος στο χτένι» έφτασε μετά την χθεσινή συνεδρίαση όσον αφορά την υπέρβαση του χρόνου από τους ομιλητές στις συζητήσεις στην Ολομέλεια, με τον Πρόεδρο της Βουλής, να ανακοινώνει στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως από την μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ισχύ ο «χρονοκόφτης».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως η χθεσινή προ ημερησίας συζήτηση διήρκησε συνολικώς 8 ώρες και 35 λεπτά, 3 ώρες επιπλέον από τον χρόνο που είχε αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων. Έτσι χθες είχαμε τη μεγαλύτερη τέτοιου είδους συνεδρίαση την τελευταία δεκαετία και περίπου 1 ώρα περισσότερο από την αμέσως δεύτερη σε χρόνο που είχε φτάσει τις 7 ώρες και 45 λεπτά.

«Χθες κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είχαν μια τελευταία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι πολιτικός αρχηγός υπερέβη κατά 137% το χρόνο του, ενώ οι πιο συνεπείς χθες υπήρξαν οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλέξης Χαρίτσης και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε πως στη Διάσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι σχετικές αλλαγές, ώστε τη μεθεπόμενη εβδομάδα να εφαρμοστεί ο αυτόματος κόφτης. Σε πρώτη φάση θα τεθεί σε ισχύ στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θα ακολουθήσει η αλλαγή του Κανονισμού ώστε να υπάρξει η απόλυτη εφαρμογή και στις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.