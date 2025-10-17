Ο Ν. Δένδιας ο πλέον δημοφιλής - Στο χορό μπαίνουν και ο Κ. Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Β. Κικίλιας αλλά και ο Κ. Πιερρακάκης παρότι λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν έχει λόγο να βιάζεται - Η στάση του πρωθυπουργού στην εξίσωση.

Οι παλιές «καραβάνες» στη Ν.Δ. βλέπουν σήμερα τους «δελφίνους» να παίρνουν θέση και αναβιώνουν μέρες εσωκομματικής αναταραχής παλιότερων εποχών στην συντηρητική παράταξη με επίδικο την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Εποχές ’93 με τον Μ. Έβερτ να διαδέχεται τον Κων/νο Μητσοτάκη, ’97 με τον Κ. Καραμανλή να κερδίζει την ηγεσία κόντρα στον Γ. Σουφλιά, 2009 με την Ντόρα Μπακογιάννη να χάνει από τον Αντώνη Σαμαρά, 2015 με τον Β. Μεϊμαράκη να παίρνει τη σκυτάλη με τελευταίο νικητή στις εσωκομματικές του 2016 τον νυν Πρόεδρο και πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.

Όλες οι εσωκομματικές μάχες στη Ν.Δ. αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως σκληρές αιματηρές και με πολύ ίντριγκα.

Η στάση του πρωθυπουργού

Το σημερινό εσωκομματικό τοπίο σχεδόν δέκα χρόνια μετά την ανάδειξη του Κ. Μητσοτάκη στο τιμόνι της Ν.Δ. και περίπου έναν χρόνο πριν από τις εκλογές μοιάζει να είναι σε ..ενδιαφέρουσα.

Ο πρωθυπουργός το ξέρει αλλά έχει αποφασίσει να μην κάνει βήμα πίσω από την πορεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει να συνεχίσει την λογική της ενσωμάτωσης των διαφωνιών αφαιρώντας από τους αντιπάλους του την ικανοποίηση ότι ενοχλείται.

Εξάλλου στην παρούσα χρονική στιγμή πιστεύει ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Υπό την έννοια ότι αν τα πράγματα φθάσουν στο απροχώρητο θα είναι εκείνος που θα εκθέσει τους αντιπάλους του στην κοινή γνώμη ότι υπονομεύουν την παράταξη.

Καραμανλής- Σαμαράς δίνουν τον εσωκομματικό τόνο

Τον εσωκομματικό τόνο -καιρό τώρα -τον δίνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί με τις καθαρές αποστάσεις που έχουν πάρει από την σημερινή κυβέρνηση. Η προχθεσινή αγκαλιά Κ. Καραμανλή – Α. Σαμαρά αμέσως μετά τις ρουκέτες Καραμανλή ο οποίος προέβλεψε «μείζονα πολιτική και εθνική κρίση» εκλήφθηκε από πολλούς ως την έναρξη μιας μακράς περιόδου σύγκρουσης άλλοτε στο προσκήνιο και άλλοτε στο παρασκήνιο.

Πρωταγωνιστής και όταν απουσιάζει ο Ν. Δένδιας

Ο Ν. Δένδιας που διατηρεί τα σκήπτρα της δημοφιλίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις από το σύνολο των υπουργών ποζάρει πρώτος στη λίστα των «δελφίνων».

Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ηχηρή παρέμβαση του στην υπόθεση Ρούτσι βρέθηκε στα χείλη όλης της αντιπολίτευσης στη προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική κι ας λείπει στο εξωτερικό.

«Με μπερδέψατε με τον Ν. Δένδια. Εκείνος κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση εγώ κάνω κανονική αντιπολίτευση» είπε χαμογελώντας ο Ν. Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό όταν ο Κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει veto στην Τουρκία στο πλαίσιο του κοινού Ευρωπαϊκού Αμυντικού Πλαισίου. Φυσικά ήταν ο υπουργός Άμυνας που πρώτος είχε αμφισβητήσει την δυνατότητα της Ελλάδας να εμποδίσει την τουρκική αμυντική επέλαση στην Ε.Ε ζητώντας να αποκλεισθεί ευθύς εξ αρχής από το πρόγραμμα safe.

Την σκυτάλη από τον Ν. Ανδρουλάκη πήρε ο Πρόεδρος της Ν. Αριστεράς Αλ. Χαρίτσης όταν είπε απευθυνόμενος στον υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη.

«Που είναι σήμερα ο κ. Δένδιας; «γιατί δεν είναι εδώ να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης; Μόνος σας κ. Γεραπετρίτη έχετε μείνει; Υπάρχει διάσταση απόψεων;»

Σε ποιο μπριόζικο ύφος κινήθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ. Βελόπουλος.

«Λείπει βλέπω ο Ν. Δένδιας που προαλείφεται για δελφίνος …Θα σας πεθάνουν Κ. πρωθυπουργέ πριν από την ώρα σας …βλέπω και τον Άδωνη Γεωργιάδη να κινείται … πόσους δελφίνους έχετε»; Αναρωτήθηκε.

Την ευκαιρία να στρίψει το εσωκομματικό μαχαίρι στην κυβέρνηση δεν έχασε ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία εξήρε τον υπουργό Άμυνας «Ευτυχώς βρέθηκε ο Ν. Δένδιας να δείξει αξιοπρέπεια και να πει το αυτονόητο. Ότι έχει δικαίωμα ένας πατέρας να μάθει από τι πέθανε το παιδί του» είπε.

Η μπάλα στην εξέδρα

Ο πρωθυπουργός που ξέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει ευάλωτος απέναντι στην αντιπολίτευση αφού δικά τους επιχειρήματα υιοθετούν δικά του στελέχη , προτίμησε να ..τριπλάρει. Αντί απάντησης επιτέθηκε στον Σ. Φάμελλο υπενθυμίζοντας του την δική του ευάλωτη κατάσταση μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ κα την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή ως αντίπαλος του.

Στην εξίσωση των δελφίνων μπαίνουν και μια σειρά από άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη όπως ο Κ. Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Β. Κικίλιας αλλά και ο Κ. Πιερρακάκης παρότι λόγω του νεαρού της ηλικίας του δεν έχει λόγο να βιάζεται.

Αλληλοκαρφώματα και μεταξύ δελφίνων

Στο παρασκήνιο, λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα αλληλομαχαιρώματα των δελφίνων.

Αρκετοί βλέπουν στις κινήσεις του Ν. Δένδια μία σπουδή. «Όποιος κινείται γρήγορα κινδυνεύει να καεί στην προθέρμανση» λένε κάποιοι που κρίνουν πρόωρη και ριψοκίνδυνη την γραμμή της τυφλής δημόσιας διαφοροποίησης. Οι έτεροι δελφίνοι πιστεύουν ότι στο τέλος θα κερδίσει όποιος θα έχει την υπομονή να περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες υπενθυμίζοντας ότι ο Κ. Μητσοτάκης έχει άλλη μία ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις προσεχείς εκλογές.

«Όποιος τραβήξει νωρίτερα την πρίζα κινδυνεύει να προκαλέσει διχασμό στην Κ.Ο και να χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει το όλον της Ν.Δ.» λένε χαρακτηριστικά.

Ίσως αυτές τις εσωκομματικές έριδες- και εντός των δελφίνων -να εκμεταλλεύεται και ο πρωθυπουργός κατά το «διαίρει και βασίλευε» σε μία προσπάθεια να ελέγχει το κόμμα και τις εξελίξεις..