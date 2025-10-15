Aπό τη Δευτέρα οι επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της ευλογιάς.

Σε κλίμα αγωνίας πραγματοποιήθηκε η κλειστή σύσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων.

Σε ότι αφορά στην ευλογιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν επι τάπητος όλα τα ζητήματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν οι αποζημιώσεις να δίνονται με ταχύτητα και ειδική μνεία να γίνεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας είπε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.

«Θα υπάρξει πρόγραμμα αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, είτε με ελληνικούς είτε ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των κοινοτικών πόρων όσο υλοποιούμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν κάνουμε όσα προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία θα έχουμε δυσμενείς συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς πόρους προς τον Οργανισμό. Και πρέπει να προστατέψουμε τους Έλληνες αγρότες» και υπογράμμισε «Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές οι οποίοι συνδράμουν τις προσπάθειες μας».