Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με το 13ωρο να είναι στο επίκεντρο της κριτικής. «Η κυβέρνηση ξηλώνει μεθοδικά το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, καθιστώντας την εργασιακή επισφάλεια κανόνα ζωής», κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θα καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο που θέτει τον εργαζόμενο σε ομηρία.

«Το νομοσχέδιο προστατεύει μόνο την εργοδοτική διαπραγματευτική ισχύ, ενώ το 13ωρο δεν είναι μια τεχνική διευθέτηση, αλλά το αποτύπωμα μιας συντηρητικής πολιτικής που οδηγεί στην αποδόμηση της εργασιακής νομοθεσίας, που κατακτήθηκε με πολλούς αγώνες και θυσίες», επισήμανε, ενώ στάθηκε στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, με την οποία δεσμεύεται για την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε ο κατώτατος μισθός να προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους.

Απαντώντας στα πυρά, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, έκανε λόγο «για δήθεν 13ωρο και για παραπλάνηση της κοινής γνώμης», υποστηρίζοντας πως η δυνατότητα αυτή ισχύει και σήμερα στη χώρα μας αλλά για απασχόληση σε δύο εργοδότες.

«Κάποιοι δολίως αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει, θα εργάζεται μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή τρεις ημέρες το μήνα», σημείωσε εν συνεχεία, λέγοντας ότι μόνο στο 0,1% των επιχειρήσεων εφαρμόζεται η ρύθμιση της έκτακτης βάρδιας.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα που φέρνει ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είναι μια χώρα εργαζόμενων φτωχών στην οποία οι πολίτες δουλεύουν για να πλουτίζουν οι λίγοι και ισχυροί φίλοι του». Παράλληλα κατήγγειλε την κυβέρνηση πως τα τελευταία χρόνια έχει εξαπολύσει «συνεχή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα», αναφέροντας την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την απλήρωτη υπερωρία, και την αποδυνάμωση του ΣΕΠΕ.

«Η σημερινή απεργία και η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων επιβεβαιώνουν ότι το αντεργατικό τερατούργημα που φέρατε για ψήφιση, έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια», τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε αποκτήνωση των εργαζομένων. «Βάλατε στο νομοσχέδιό σας τον τίτλο “δίκαιη εργασία”. Εκεί φτάνει η νοσηρή φαντασία σας. Βαφτίσατε έτσι ένα νομοσχέδιο που ξεχειλώνει τον εργάσιμο χρόνο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι», πρόσθεσε.

Για «δώρο από τους προνομιούχους υπουργούς στους εργοδότες της κερδοσκοπίας» έκανε λόγο ο Αλέξης Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας πως «το εργασιακό νομοσχέδιο αυτό υπηρετεί ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, την οικονομία της αδικίας και των ανισοτήτων» και πως «τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Έρχεται και νομοθετείτε περαιτέρω διάλυση και συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται περί λαθών, πρόκειται περί σχεδίου. Σας αναγνωρίζουμε ότι το υπηρετείτε πιστά».

Η ονομαστική ψηφοφορία επί όλων των άρθρων που ζήτησε η ΝΔ ως απάντηση στα αιτήματα της αντιπολίτευσης, θα διεξαχθεί την Πέμπτη το πρωί.