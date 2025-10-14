Η ευρωπαία εισαγγελέας στο διαβιβαστικό της δικογραφίας περιγράφει τον Λευτέρη Ζερβό ως προσωπική επιλογή του Λευτέρη Αυγενάκη που συνομιλεί καθημερινά, κυρίως με Κρητικούς, για θέματα ενισχύσεων και ελέγχων.

Ένταση σημειώθηκε στην εξεταστική επιτροπή κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ανθρώπου της απολύτου εμπιστοσύνης του του Λευτέρη Αυγενάκη σύμφωνα με την δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως, Λευτέρη Ζερβού, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους διαλόγους της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αν και ο ίδιος στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε σχετικά πως τα όσα κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ, «ενδεχομένως να ειπώθηκαν κάποια πράγματα που αποπροσανατολίζουν την αλήθεια και δεν με εκφράζουν στο πλαίσιο της καθημερινής πίεσης από ανθρώπους που αγωνιούν», ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις συνομιλίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης προκαλώντας την οξύτατη αντίδρασή του.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ διάβασε διαλόγους όπου φέρεται ο μάρτυρας να διαβεβαιώνει συνομιλητή του πως θα καθυστερήσει ελέγχους και πως θα μοιραστούν βοσκοτοπικά δικαιώματα, ρωτώντας τον «τι αλισβερίσι είναι αυτό που μιλάτε με γρύλλους και μοιράζετε στρέμματα σαν τσιφλίκια;», με τον ίδιο να απαντά πως δεν γνωρίζει για τις συνομιλίες και να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, κάτι που σύμφωνα με την αντιπολίτευση δεν υφίσταται καθώς δεν είναι κατηγορούμενος.

Ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε να διακοπεί η συνεδρίαση ώστε να ενημερωθεί σχετικά ο μάρτυρας, καταγγέλλοντας το προεδρείο πως επέτρεψε τον ευτελισμό της διαδικασίας. «Το δικαίωμα της σιωπής παρέχεται σε όσους έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Ο μάρτυρας είπε δεν γνωρίζω, όχι δεν αμφισβητώ τις συνομιλίες. Στους βουλευτές της ΝΔ είναι μάρτυρας και στους άλλους επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Δεν νοείτε αλλά κάρτ κατάθεση», σχολίασε σκωπτικά.

Λίγο πριν, ο Λευτέρης Ζερβός είχε απαντήσει στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, πως δεν είχε αρμοδιότητα να εμποδίσει ή να καθυστερήσει ελέγχους, πως δεν παρενέβη ποτέ ώστε να λάβουν συγγενικά τους πρόσωπα επιδοτήσεις, ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Λευτέρη Αυγενάκη πριν τοποθετηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως μιλούσε με τον επονομαζόμενο «χασάπη» στο πλαίσιο των επαφών που είχε με αγροτοσυνδικαλιστές για τα θέματα του Οργανισμού.

Η ευρωπαία εισαγγελέας στο διαβιβαστικό της δικογραφίας περιγράφει τον Λευτέρη Ζερβό ως προσωπική επιλογή του Λευτέρη Αυγενάκη που συνομιλεί καθημερινά, κυρίως με Κρητικούς, για θέματα ενισχύσεων και ελέγχων. Σε μια από τις συνομιλίες που έχει καταγραφεί και εμπεριέχεται στην δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απαντά σε κτηνοτρόφο που τον ρωτά για επερχόμενο έλεγχο πως «ήταν μία καταγγελία που είχε γίνει και την είχαμε κρύψει με τον Αυγενάκη 7-8 μήνες», ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης κατά πληροφορίες σε συνομιλία με άγνωστο συνομιλητή κατονομάζει τον Λευτέρη Ζερβό ως έναν από αυτούς που πλήρωσαν όλα τα ΑΦΜ που είχαν δεσμευτεί από την Εισαγγελία.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως:

«Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζέρβο να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπή. Επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας άλλωστε δεν έκρυψε στην στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του.

Ο κ. Ζερβός δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται». Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν. Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο «είχε σβήσει» από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους.

Και, φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα «του ενός εκατομμυρίου»: ποιος είναι ο «Μάκης» που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές.

Παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων. Απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων. Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως «μεσολαβητής» που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας.

Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο Φραπέ, όταν από τους του ατέλειωτους διαλόγους του όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές «πάρε δώσε».

Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν:

Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν (επιλεκτική) αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή

Ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται. Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη.

Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται– σε σχέση με το δηλωθέν– από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους.

Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που –κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ– «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!

Όλα αυτά είναι που θέλει να κρύψει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση την κοροϊδία εντός του ελληνικού κοινοβουλίου.