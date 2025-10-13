Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη.

Σε σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο κ. Μαρινάκης, «πιεσμένος από τις συνεχείς αποκαλύψεις», επιχειρεί «με ανοίκειους χαρακτηρισμούς για την αξιωματική αντιπολίτευση να υπερβεί το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει «σε μια σειρά ερωτημάτων που προσποιείται ότι δεν ακούει εδώ και μια εβδομάδα», επαναφέροντας τα εξής:

Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Μάκης Βορίδης και ο κ. Βάρρας, ο οποίος κατονόμασε τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ως «εντολοδόχο συμφερόντων»;

Πώς είναι δυνατόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, να φτάνουν συνεχώς πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου από την κατά τα άλλα απόρρητη έρευνα των αρχών για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ — με σημειώματα του κ. Βάρρα να διακινούνται στον στενό πυρήνα συνεργατών του Πρωθυπουργού — ενώ ο κ. Μητσοτάκης «να δηλώνει ότι δεν έχει ιδέα»;

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι η κυβέρνηση οφείλει σαφείς απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τον ρόλο κυβερνητικών στελεχών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.