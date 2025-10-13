Η κυβέρνηση επιδιώκει να σηματοδοτήσει το τέλος της υπόθεσης Ρούτσι, αλλά και να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Άγνωστος Στρατιώτης να μετατραπεί σε νέο σημείο διαδηλώσεων. Θέλει, όμως, να καθησυχάσει και τη δεξιά της πτέρυγα που επί 23 μέρες διαμαρτυρόταν επειδή η κυβέρνηση ανεχόταν “τα τσαντίρια της Κωνσταντοπούλου” στο μνημείο.

Η διαμάχη για το αν μπορούν να γίνονται διαδηλώσεις μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, μόλις άρχισε. Με πρώτο συμβολικό crash test το συλλαλητήριο της Τρίτης ενόψει της ψήφισης του νόμου που αφορά το 13ωρο.

Η δυναμική που απέκτησε η μάχη που έδωσε ο Πάνος Ρούτσι παραμένοντας στο σημείο επί 23 μέρες -ως απεργός πείνας - διεκδικώντας την εκταφή του νεκρού γιου του με αίτημα να μάθει τι τον σκότωσε στην τραγωδία των Τεμπών, δημιούργησε την ανησυχία στην κυβέρνηση ότι ο συγκεκριμένος χώρος κινδυνεύει να μετατραπεί σε σύμβολο ενός άτυπου αντικυβερνητικού αγώνα.

Ενόχληση για τα «τσαντίρια»

Το Μαξίμου για να αποτρέψει τον κίνδυνο αποφάσισε να περιφρουρήσει τον χώρο επικαλούμενο την «ιερότητα «του μνημείου. Κάποιοι εντός κυβέρνησης και η πολύ δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ.- χωρίς προσχήματα- κάνουν λόγο για «τσαντίρια στο Σύνταγμα» ενώ η κεντροαριστερά υποστηρίζει ότι ο χώρος συμβολίζει την μάχη για ελευθερία και ως εκ τούτου είναι συμβατός με κάθε είδους διεκδίκηση και κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει καιρό τώρα και ανακοίνωσε ότι εντός βδομάδας με νομοθετική ρύθμιση αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του χώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

« Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Άγνωστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις» ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του και ο πόλεμος άρχισε...

Η αναφορά του Κ. Μητσοτάκη για «φύλαξη και συντήρηση» του μνημείου από το υπουργείο Άμυνας εκλήφθηκε από μέρος της αντιπολίτευσης ως εμπλοκή του στρατού στην αποτροπή συγκεντρώσεων στο σημείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί διευκρινιστική διαρροή από το Μαξίμου ότι μόνον η αστυνομία θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση του νόμου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει στον Ν. Δένδια -που υπερασπίστηκε το αίτημα Ρούτσι και συνέβαλε στην υπαναχώρηση της Δικαιοσύνης- την εποπτεία του σημείου φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με όσους πιστεύουν ότι ο χώρος πρέπει να παραμείνει ελεύθερος για όποιον θέλει να διαδηλώσει.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Όπως είχε αποκαλύψει το Dnews ένα 24ωρο νωρίτερα , η κυβέρνηση αναζητούσε μέρες τώρα τρόπο να σταματήσει τις εικόνες που έπαιζαν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων με τους αλληλέγγυους την αντιπολίτευση και απλούς ανθρώπους να συμπαρίστανται στον πατέρα Ρούτσι με συνθήματα κατά της κυβέρνησης και των θεσμών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με φόντο την βουλή.

Κατά την διάρκεια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι έγιναν διάφορες σκέψεις όπως να τον απομακρύνουν από το σημείο για λόγους υγείας αλλά τελικά επικράτησε η άποψη ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε ενδεχομένως κοινωνική ανάφλεξη. Η κυβέρνηση επιχείρησε, επίσης, να κινητοποιήσει τον Δήμο της Αθήνας που ήταν υπεύθυνος για την καθαριότητα του σημείου προκειμένου να δώσει τέλος σε αυτήν την ιδιότυπη αντικυβερνητική διαδήλωση διαρκείας. Μάταια καθώς ο δήμαρχος Χάρης Δούκας όχι μόνον δεν αντέδρασε αλλά επισκέφθηκε και τον Πάνο Ρούτσι για να συμπαρασταθεί στον αγώνα του.

Έτσι περίμεναν να τελειώσει η απεργία πείνας και να πάρουν αποφάσεις σε ουδέτερο χρόνο. Στο μεταξύ υπήρξε προβληματισμός για το ποιος φορέας θα αναλάβει το μνημείο.. Το υπουργείο Πολιτισμού η Βουλή ή το υπουργείο Άμυνας.

Το «προβληματικό» με τις διαδηλώσεις στο πάνω σημείο του Συντάγματος είχε εντοπιστεί από το κυβερνητικό επιτελείο καιρό τώρα. Ήδη, από την περίοδο που γονείς και πολίτες είχαν γράψει πάνω στο πεζοδρόμιο τα ονόματα των 57 νεκρών από την τραγωδία των Τεμπών. Ωστόσο τότε δεν υπήρξε αντίδραση.

Οι στόχοι του Μαξίμου

Είναι φανερό ότι ο στόχος της κυβέρνησης με την απόφαση να περιφρουρήσει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι διπλός:

Από τη μία να σηματοδοτήσει το τέλος της υπόθεσης Ρούτσι. Και, από την άλλη, να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Άγνωστος Στρατιώτης να μετατραπεί σε νέο σημείο διαδηλώσεων.

Θέλει, όμως, να καθησυχάσει και τη δεξιά της πτέρυγα που επί 23 μέρες διαμαρτυρόταν επειδή η κυβέρνηση ανεχόταν “τα τσαντίρια της Κωνσταντοπούλου” στο μνημείο.

Στο Μαξίμου πιστεύουν ότι παρά την σκόνη που θα σηκωθεί στο τέλος οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Ν.Δ θα επικροτήσουν την απόφαση της να δώσει τέλος στις διαδηλώσεις μπροστά από ένα μνημείο.

Το ερώτημα που εγείρεται είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε τώρα ότι υπάρχει ζήτημα με το μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη και όχι παλαιότερα. Όταν στις ογκώδεις διαδηλώσεις με τις πάνω και κάτω πλατείες με τους αγανακτισμένους και αργότερα με όσους διαδήλωναν υπέρ της Ευρώπης ο χώρος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από διαδηλωτές και πως ανέκυψε τώρα η αναγκαιότητα να περιφρουρηθεί.

Η κόντρα για το χωροταξικό

Η κυβέρνηση έχει οπλιστεί με σειρά επιχειρημάτων ακόμη και τοπογραφικών προκειμένου να αντικρούσει τα επιχειρήματα κομμάτων της Αριστεράς που επικαλούνται τον συμβολισμό της Πλατείας Συντάγματος όταν το 1843 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Αθηναίων στο σημείο κατά του βασιλιά Όθωνα απαιτώντας Σύνταγμα. Υπενθυμίζουν μάλιστα από το Μαξίμου ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έγινε πολύ αργότερα, το 1930.

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι ο χώρος της πλατείας Συντάγματος παραμένει ελεύθερος για πάσης φύσεως διαδηλώσεις και υποστηρίζει ότι το μόνο κομμάτι που θα περάσει στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας και θα απαγορεύονται οι διαδηλώσεις είναι ο χώρος πέριξ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μέχρι το πεζοδρόμιο. Δηλαδή, ότι αφορά την αυστηρή περίμετρο του μνημείου.