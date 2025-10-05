Ο Σωκράτης Φάμελλος τόσο κατά την αρχική ομιλία του όσο και στο κλείσιμο της συνεδρίασης επανέλαβε την ανάγκη μιας κοινής προσπάθειας για συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων τόσο σε τοπικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Σε ήρεμους τόνους, χωρίς εντάσεις, και χωρίς να υπάρξει συζήτηση για τα κρίσιμα επίδικα που είχαν απασχολήσει τον ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τα κυοφορούμενα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη ψήφιση της 4η Belharra, κύλησε η μονοήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε στη συνεδρίαση, ήταν το γεγονός ότι μονάχα λίγα από τα στελέχη της πρώτης γραμμής ζήτησαν και πήραν τον λόγο.

Τα μηνύματα που στάλθηκαν από στελέχη προς το εσωτερικό του κόμματος ήταν λίγα. Ανάμεσα σε αυτούς που έστειλαν μηνύματα ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Σωκράτης Φάμελλος «κούνησε το δάχτυλο» σε όσα στελέχη έδιναν διαρροές το προηγούμενο διάστημα κατά τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας. «Απαράδεκτες οι διαρροές, είναι ξεκάθαρα αντικομματική στάση» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα έστειλε ακόμα ένα μήνυμα λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη η όποια συζήτηση για πολυκερματισμό όσο και οι τοποθετήσεις που κάνουν λόγο για αποστάτες. Με αυτά του τα λόγια ο Πρόεδρος του κόμματος φαίνεται ότι «φωτογράφησε» όσα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας είχαν αναφερθεί αρνητικά στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Πέρα από τα παραπάνω, ο Σωκράτης Φάμελλος τόσο κατά την αρχική ομιλία του όσο και στο κλείσιμο της συνεδρίασης επανέλαβε την ανάγκη μιας κοινής προσπάθειας για συνεργασία μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων τόσο σε τοπικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μάλιστα, απηύθυνε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσμα ενότητας προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, με κεντρική αιχμή την αντίδραση στο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Στην ομιλία του πρότεινε «όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης… και να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο — έκτρωμα για το 13ωρο».

Παράλληλα, επανέλαβε την στρατηγική του κόμματος για την «Προοδευτική Ελλάδα» ως κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Η πρωτοβουλία, όπως εξήγησε, στοχεύει στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής πλειοψηφίας «δυναμικής και αγωνιστικής», που θα προωθήσει μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος, τη μείωση των έμμεσων φόρων, τη φορολόγηση των υπερκερδών και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Μάλιστα ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε να γίνουν σαφή βήματα με ορίζοντα τη συνεργασία: «να προχωρήσουμε στην κοινή δράση», είπε χαρακτηριστικά, με στόχο κοινά προγράμματα και κοινούς αγώνες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πηγαδάκια» για Belharra έξω από την Κεντρική Επιτροπή

Μπορεί οι διαφωνίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα για την τέταρτη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού να μην μεταφέρθηκαν στη συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου, ωστόσο το «ναι» στη Belharra απασχόλησε έντονα τις συζητήσεις που γινόντουσαν μεταξύ των στελεχών έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης. Με τις διαφωνίες να μεταφέρονται στα πηγαδάκια,στελέχη μετέφεραν την ενόχλησή τους για το ενδεχόμενο να μπει «πάγος» στις συνομιλίες ΣΥΡΙΖΑ & Νέας Αριστεράς λόγω της στάσης που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή.

Δεδομένου ότι είναι σχεδόν πλειοψηφική η άποψη εντός του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμεί τη συνεργασία, το «ναι» στην belharra φαίνεται να προκαλεί την έντονη ανησυχία αρκετών στελεχών, ενώ δεν ήταν λίγοι που εξέφρασαν τις ανησυχίες και τις διαφωνίες τους.

Πολλές οι συζητήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα

Βέβαια, πέρα από τους προβληματισμούς που είχαν τα περισσότερα στελέχη αναφορικά με τη στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις φρεγάτες Belharra, πολλές ήταν οι συζητήσεις που αφορούσαν και τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα τις συζητήσεις πυροδότησαν ακόμα περισσότερο οι απαντήσεις που έδωσε ο Αλέξης Τσιπρας σε ερώτηση που δέχθηκε από Έλληνα φοιτητή της Σορβόννης αναφορικά με το εάν πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Βέβαια, τα ερώτημα γύρω από τα σενάρια που διατυπωναν αρκετά από τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν μεταφέρθηκαν στην αίθουσα που διεξαγοταν η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.