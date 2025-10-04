Η ΟΝΝΕΔ ανακοίνωσε 2.500 συνέδρους και 90.000 μέλη αλλά «στην ομιλία Μητσοτάκη δεν εμφανίστηκαν ούτε 1.000».

Η ΚΝΕ, σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η κατρακύλα της κυβέρνησης και η μεγάλη δυσαρέσκεια για την πολιτική της, μέσα στη νεολαία είναι γνωστή και ανεπίστρεπτη. Αυτό επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά και στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ και εκφράστηκε με την αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να πείσει ότι «νοιάζεται» για τη νέα γενιά!!!

Όμως οι νέοι των θρανίων, των αμφιθεάτρων, της δουλειάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλακαδόρους ΔΑΠίτες που δηλώνουν «ευχαριστημένοι» από την κυβέρνηση που τους δίνει κίνητρα να πιάσουν και δεύτερη δουλειά ενώ σπουδάζουν (!), που τους στοιβάζει σε 28αρια τμήματα σε σχολεία-ερείπια, που τους φορτώνει το τεράστιο κόστος της στέγης και της παιδείας-εμπόρευμα, που κάνει νόμο τον εργασιακό μεσαίωνα της 13ωρης δουλειάς και πρωτοστατεί στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Ακόμα περισσότερο, οι νέοι και οι νέες δεν έχουν καμία σχέση με τους συνηγόρους των εγκληματιών πολέμου του Ισραήλ και τους υπέρμαχους των ΝΑΤΟϊκών πολεμικών σχεδιασμών.

Η νέα γενιά έχει όνειρα και ιδανικά! Δεν «κοστολογεί» τις ανάγκες της στα μέτρα των «αντοχών» της οικονομίας και των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Πράγματι «τώρα είναι η στιγμή» για τη νέα γενιά να συμπορευτεί ακόμα πιο μαζικά με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, να βγει στο προσκήνιο, αμφισβητώντας την κυρίαρχη πολιτική και διεκδικώντας μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, όπως ταιριάζει στις δυνατότητες της εποχής μας.

ΥΓ: Η ΟΝΝΕΔ ανακοίνωσε 2.500 συνέδρους και 90.000 μέλη (!) αλλά στην ομιλία Μητσοτάκη δεν εμφανίστηκαν ούτε 1.000. Οι υπόλοιποι είναι σαν τα αποτελέσματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στις φοιτητικές εκλογές, δηλαδή φαντάσματα!».