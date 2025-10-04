Με τον «Ριζοσπάστη» κυκλοφορούν σήμερα «Οι Θέσεις» για το 22ο Συνεδρίου του κόμματος το οποίο θα διεξαχθεί στις 29-31 Ιανουαρίου 2026.

Ένα «κόµµα παντός καιρού» και «κόµµα έτοιµο για όλα» θέτει ως στόχο η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με τις «Θέσεις» για το επικείμενο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Θέσεις που δημοσιεύονται με τον Ριζοσπάστη που κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο 4 Οκτώβρη, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ και ο δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσω του Ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ.

Ο Περισσός δημοσιοποιεί σήμερα το κείμενο της εισαγωγής και τα περιεχόμενα και των Θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Υποδεχόµαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ µε πνεύµα ευθύνης, περηφάνιας, µαχητικής ρεαλιστικής αισιοδοξίας για το δίκαιο του αγώνα µας και την προώθηση του Προγράµµατός µας, για µια ζωή χωρίς εκµετάλλευση και ιµπεριαλιστικούς πολέµους, µε αξιοπρέπεια, κοινωνική ευηµερία, όπως αρµόζει στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών δυνάµεων και της νεολαίας, όπως ταιριάζει στον 21ο αιώνα.

Η ΚΕ του ΚΚΕ, εδώ και έναν χρόνο, µπαίνοντας στην τελική ευθεία για το 22ο Συνέδριο, έδωσε έγκαιρα για συζήτηση σε όλο το Κόµµα τις Αποφάσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις στα µέτωπα του ιµπεριαλιστικού πολέµου και τα καθήκοντά µας, την πορεία της κοµµατικής οικοδόµησης του Κόµµατος και της ΚΝΕ, την ιδεολογικοπολιτική δουλειά του Κόµµατος, την πορεία του «Ριζοσπάστη», καθώς και τα συµπεράσµατα από τη δράση µας στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνηµα και τους αγώνες του λαού µας. Οι Αποφάσεις αυτές της ΚΕ αποτέλεσαν στοιχεία ουσιαστικής προετοιµασίας, βαθύτερης αφοµοίωσης κρίσιµων εκτιµήσεων και συµπερασµάτων, ώστε καλύτερα να συνειδητοποιούνται οι συνθήκες µέσα στις οποίες δρούµε, για να ανταποκριθούµε στον σκοπό ύπαρξης του Κόµµατος. Ως ιδεολογική και πολιτική πρωτοπορία, καθοδηγητής της εργατικής τάξης για την εκπλήρωση της ιστορικής της αποστολής, την απαλλαγή της εργατικής τάξης από τα δεσµά της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης και την οικοδόµηση της νέας σοσιαλιστικής - κοµµουνιστικής κοινωνίας.

Οι Θέσεις για το 22ο Συνέδριο, που δίνουµε στη δηµοσιότητα, κωδικοποιούν και ενσωµατώνουν την πλούσια συζήτηση που προηγήθηκε, µέσα από επανειληµµένες Γενικές Συνελεύσεις των ΚΟΒ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φιλοδοξούµε µε την προσυνεδριακή συζήτηση και τις ίδιες τις εργασίες του Συνεδρίου µας, το Κόµµα να κάνει ένα ακόµα µεγάλο, στέρεο βήµα στην ανάπτυξη όλων των σύγχρονων επαναστατικών του χαρακτηριστικών.

Το κεντρικό θέµα του 22ου Συνεδρίου είναι το ΚΟΜΜΑ. Το Κόµµα που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάµεών του, πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως και µε πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς ρυθµούς µε το επαναστατικό του Πρόγραµµα και το Καταστατικό του, να είναι πραγµατικά «κόµµα παντός καιρού», «κόµµα έτοιµο για όλα», όχι ως σύνθηµα ή ως ένας γενικός στόχος, αλλά στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθηµερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισµό. Η ικανότητα και προετοιµασία του Κόµµατός µας αφορά και την ανάλογη στρατηγική προγραµµατική ετοιµότητα, αλλά αφορά και την τρέχουσα οργανωτική του πολιτική και δράση στις σηµερινές συνθήκες σε µια αδιάσπαστη ενότητα.

Κρίσιµο ζήτηµα είναι ο συνδυασµός του επαναστατικού Προγράµµατός µας µε την καθηµερινή επαναστατική δράση, σε όλους τους τοµείς, σε κάθε κρίκο της καθοδηγητικής δουλειάς. Άλλωστε, και σε µη επαναστατική κατάσταση, όπως η σηµερινή, οφείλουµε να κάνουµε επαναστατική δουλειά προετοιµασίας µε προοπτική. Οφείλουµε να κάνουµε συστηµατική δουλειά, να πείθουµε όλο και περισσότερους εργάτες και εργάτριες, εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αλλά και ευρύτερα λαϊκά στρώµατα να ξεκόβουν οριστικά από την αστική ιδεολογία και κάθε εκδοχή της (φιλελεύθερη, σοσιαλδηµοκρατική κ.λπ.), τον οπορτουνισµό, από όλα τα αστικά κόµµατα, µε όποιον µανδύα και αν αυτά εµφανίζονται, να πυκνώνουν, να δυναµώνουν µε όλες τους τις δυνάµεις τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, το επαναστατικό κίνηµα, χωρίς να λυπόµαστε θυσίες, χωρίς όρια στην προσφορά µας, οργανώνοντας µακροχρόνια, επίµονη προετοιµασία.

Η συνολική εκτίµηση της πορείας του Κόµµατος και της συµβολής σε αυτήν την πορεία των καθοδηγητικών του οργάνων, των στελεχών και µελών του εδράζεται στο αν η καθοδηγητική δουλειά µας αντιστοιχεί στον κατακτηµένο από το Κόµµα -προγραµµατικά και καταστατικά- επαναστατικό του χαρακτήρα, ζήτηµα που πρέπει να επιβεβαιώνεται συνεχώς, σε κάθε Συνέδριο, εµπλουτιζόµενο οπωσδήποτε µε τις ίδιες τις εξελίξεις και τη γενίκευση της πείρας της ταξικής πάλης. Τα αναµφίβολα συνολικά θετικά βήµατα σε πολλούς τοµείς της δράσης µας δεν πρέπει να κρύψουν αδυναµίες, κενά και ελλείψεις, µε στόχο την πλήρη αντιστοίχηση όλου του Κόµµατος µε το επαναστατικό µας Πρόγραµµα.

Το ερώτηµα που τίθεται και πρέπει να είναι διαρκώς στην προσοχή µας είναι το πώς κατακτιέται στην πράξη και µέσα στην κοµµατική λειτουργία ο πρωτοπόρος, επαναστατικός χαρακτήρας του Κόµµατος. Εστιάζουµε στο ζήτηµα της λειτουργίας των ΚΟΒ, γιατί σε αυτό το επίπεδο εκφράζονται όλες οι καθοδηγητικές αδυναµίες. Η ετοιµότητα, η ικανότητα, η θέληση και η γεµάτη αυταπάρνηση δουλειά του κάθε κοµµουνιστή και κοµµουνίστριας, όπου κι αν βρίσκεται, κάτω από όλες τις συνθήκες, αποδεικνύονται ως γενικά, υποχρεωτικά, ενιαία στοιχεία. Είναι απαραίτητο να αναδεικνύονται σε λαϊκούς ηγέτες στον χώρο τους, στο περιβάλλον τους, να αφήνουν το αποτύπωµά τους παντού, έτοιµοι να αντιµετωπίσουν κάθε δυσκολία.

Συνεπώς, απαιτείται συνολικά καλύτερη ποιοτικά οργάνωση της καθηµερινής δουλειάς του Κόµµατος. Να δράσουµε µέσα στους εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούµενους της πόλης, οι οποίοι υποφέρουν από το καπιταλιστικό σύστηµα, από τα δεινά των πολέµων, της εκµετάλλευσης, της φοροληστείας και τόσα άλλα προβλήµατα, από όσα, δηλαδή, δεν µπορούν ούτε υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούν χωρίς την ανατροπή της αστικής τάξης και την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, εξηγώντας αυτό συγκεκριµένα, απλά, κατανοητά, στις πλατιές µάζες, στα εκατοµµύρια του λαού. Να µιλάµε και να προβάλλουµε τα χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας την οποία εµείς σχεδιάζουµε, επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε, µε όρους ζύµωσης και προετοιµασίας από σήµερα. Να προετοιµάζουµε πρωτοπόρες, εργατικές και σύµµαχες λαϊκές δυνάµεις στην απόκτηση πείρας σκληρών συγκρούσεων της ταξικής πάλης.

Το ΚΚΕ δρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή, σε συνθήκες πολύ δύσκολες, συνολικού αρνητικού συσχετισµού, στον αγώνα για την οριστική ανατροπή του καπιταλισµού, για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού - κοµµουνισµού, του µόνου συστήµατος που µπορεί να βάλει τέρµα στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, στη φτώχεια, στην εκµετάλλευση, στην προσφυγιά, στην καταπίεση.

Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ των θέσεων:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Α. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Συνολική εκτίµηση για το πού βρισκόµαστε σήµερα

2. Ανισόµετρη ανάπτυξη και όξυνση των ανταγωνισµών

3. Η πορεία της ΕΕ και της Ευρωζώνης

4. Ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στην Ουκρανία, οι θέσεις του ΚΚΕ για τις αιτίες του πολέµου και τον χαρακτήρα του, ο κίνδυνος γενίκευσης

5. Ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στη Μέση Ανατολή, οι στόχοι των Ισραήλ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, η διεθνιστική αλληλεγγύη και η στήριξη του δίκαιου αγώνα του

6. Άλλες σηµαντικές εστίες συγκρούσεων και έντασης σήµερα

7. Στρατηγικές κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

8. Η στάση του ΔΚΚ στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους

Β. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. Για την ελληνική οικονοµία

2. Στροφή στην πολεµική οικονοµία

3. Ψηφιακός µετασχηµατισµός και Τεχνητή Νοηµοσύνη

4. Ενδοαστικές αντιθέσεις

5. Συνολική επιδείνωση της κατάστασης του λαού

6. Μεγαλώνει η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης και το βάθεµα της εµπλοκής της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους

7. Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων

8. Η πορεία του Κυπριακού

9. Για το µεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτηµα

Γ. ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Μέσα σε ποιες συνθήκες διαµορφώνονται αυτές οι διεργασίες

2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία των διεργασιών στο πολιτικό σύστηµα

3. Οι αντιδραστικές εξελίξεις στην αστική Δικαιοσύνη και η παρέµβαση του Κόµµατος

4. Ειδικά για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟ, ΙΚΑΝΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ

1. Επιθεωρούµε τις δυνάµεις µας

2. Άξονες παρέµβασης σε συνθήκες ιµπεριαλιστικού πολέµου

3. Κρίσιµη η ολόπλευρη προετοιµασία του Κόµµατος

Β. ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

1. Η κοµµατική οικοδόµηση ως πολυπαραγοντικό ζήτηµα

2. Να δέσουµε καλύτερα, ως ενιαίο καθήκον, τους στόχους της οργανωτικής ισχυροποίησης µε τους στόχους της ιδεολογικής ισχυροποίησης του Κόµµατος

Γ. ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΕΝΝΑΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1. Η σηµερινή οργανωτική κατάσταση και σύνθεση του Κόµµατος

2. Να κάνουµε πιο γενναία βήµατα στην κοµµατική οικοδόµηση

Δ. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΩΝ ΚΟΒ, Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1. Πιο αποφασιστικά βήµατα να κάνουµε στη λειτουργία των ΚΟΒ

2. Η σταθερή και πλούσια εσωκοµµατική λειτουργία των ΚΟΒ κρίσιµος παράγοντας

3. Σηµαντικός ο ρόλος των Γραµµατέων των και Γραφείων των ΚΟΒ

4. Η διάταξη των ΚΟΒ

5. Να δυναµώσουν η πολιτική επαγρύπνηση, η περιφρούρηση του Κόµµατος, η πολιτική πληροφόρηση προς κάθε κατεύθυνση στους σηµερινούς δύσκολους καιρούς

6. Ειδικά για την πορεία της εξειδικευµένης δουλειάς του Κόµµατος και της ΚΝΕ στις γυναίκες εργατικής - λαϊκής ένταξης και καταγωγής

7. Κρίσιµο ζήτηµα η βελτίωση της λειτουργίας των καθοδηγητικών οργάνων των Τοµεακών Επιτροπών

8. Ο ρόλος των Επιτροπών Περιοχής και των Γραφείων Περιοχής

9. Για τις Βοηθητικές Επιτροπές των καθοδηγητικών οργάνων

10. Για τις Κοµµατικές Οµάδες

11. Η φροντίδα για την εκπαίδευση και ανάδειξη των στελεχών

Ε. Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΝΕ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1. Γενική εκτίµηση

2. Αξιοποιούµε και διευρύνουµε ό,τι σηµαντικό πετύχαµε από το 21ο στο 22ο Συνέδριο

3. Ο «Ριζοσπάστης» πρώτο καθήκον του κάθε κοµµατικού µέλους

4. Συστηµατική διάδοση και αξιοποίηση της ΚΟΜΕΠ και των εκδόσεων της «Σύγχρονης Εποχής» ως στοιχείο της καθοδηγητικής δουλειάς

5. Ουσιαστική βελτίωση της συγκρότησης, λειτουργίας και αξιοποίησης των Ιδεολογικών και άλλων Επιτροπών και της εξειδίκευσης της διαπάλης

6. Για την αναβάθµιση του συστήµατος εσωκοµµατικής µόρφωσης και των σχολών οπαδών

7. Για την ιδεολογική στήριξη της ΚΝΕ και την ιδεολογική δουλειά στη νεολαία

8. Κωδικοποιούµε ορισµένα βασικά µέτωπα του ιδεολογικού αγώνα για τα οποία πρέπει να ανέβει η σχετική ικανότητα παρέµβασης των ΚΟΒ συλλογικά και ατοµικά των µελών του Κόµµατος

ΣΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΝΕ

Για την παρέµβαση του Κόµµατος στις µικρότερες ηλικίες της νεολαίας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ, ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΑΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΛΗΣ

1. Πού βρισκόµαστε σήµερα

2. Δυναµώνουν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις

3. Καθοριστικός ο ρόλος του Κόµµατος στη διαπάλη για το τι κίνηµα, τι ταξικός αγώνας απαιτείται σήµερα

4. Η παρέµβαση του Κόµµατος και η ευθύνη του εργατικού κινήµατος για την κοινωνική συµµαχία σε αντικαπιταλιστική - αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση

Β. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥΣ

1. Τα λαϊκά µεσαία στρώµατα στην πορεία από το 21ο Συνέδριο µέχρι σήµερα.

Ιδιαίτερες οι απαιτήσεις της ιδεολογικοπολιτικής διαπάλης στους αυτοαπασχολούµενους

2. Το κύριο πρόβληµα της κοµµατικής δουλειάς

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ

1. Η κατάσταση στους βιοπαλαιστές αγρότες, η ανασυγκρότηση του κινήµατος και η ενίσχυση της αντιµονοπωλιακής κατεύθυνσης

2. Για την καθοδηγητική ικανότητά µας

Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΟΓΕ)

- Τα βήµατα που µετράµε από το 21ο Συνέδριο

Ε. Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΕ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

1. Η αστική στρατηγική στον τοµέα της Παιδείας και η παρέµβαση του Κόµµατος στο κίνηµα

- Βασικό καθήκον του Κόµµατος στους χώρους της εκπαίδευσης

2. Για τη δράση µας στον τοµέα της Υγείας

- Πιο ειδικά για την παρέµβασή µας στους χώρους της Πρόνοιας

3. Για την εξασφάλιση της λαϊκής στέγης και η πάλη κατά των πλειστηρισµών

4. Για τη δράση µας στον Πολιτισµό

5. Για την προστασία του περιβάλλοντος

6. Για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό

7. Πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και όλες τις πολύµορφες εξαρτήσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωδικοποίηση συγκεκριµένων καθηκόντων σχετικά µε τις επόµενες επεξεργασίες µας έως το 23ο Συνέδριο

ΕΠΙΛΟΓΟΣ