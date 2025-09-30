«Χωρίς καμία έκπληξη, είδα σήμερα την καινούρια κοπτοραπτική της ομάδας προπαγάνδας της ΝΔ, που παρουσιάζει μόνο την μισή μου πρόταση» αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

«Πίστευα ότι δεν έχει νόημα να απαντάς σε κομματικά εργαλεία και φθηνούς προπαγανδιστές. Αλλά κάποια στιγμή παραπάει» είπε αναφερόμενος στα Τέμπη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «στις 28/2/2024, ένα χρόνο ακριβώς από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, πριν πάω στην Βουλή για την ομιλία μου, βγήκα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και είπα αυτό που φαίνεται στο βίντεο, το οποίο λέξη-λέξη παραθέτω και παρακάτω. Το ίδιο πράγμα, με αντίστοιχη διατύπωση ανέφερα στη Βουλή και στην ΕΡΤ.

»Χωρίς καμία έκπληξη, είδα σήμερα την καινούρια κοπτοραπτική της ομάδας προπαγάνδας της ΝΔ, που παρουσιάζει μόνο την μισή μου πρόταση. Γιατί προφανώς βολεύει να αιωρούνται ερμηνείες για «ψεκασμένους» και «εξωγήινους» που εξαφανίζουν βαγόνια, αλλά όχι για εκείνους που αλλοίωσαν τον χώρο του δυστυχήματος και απέσυραν ως μη όφειλαν κρίσιμα στοιχεία για την διαλεύκανση των ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προσθέτει ακόμα πως «το πρόβλημα είναι, όταν αυτή η λογική υιοθετείται και από στελέχη της ΝΔ, αλλά και από δημοσιογράφους που μάλλον δεν έκαναν ολόκληρο το ρεπορτάζ. Εξάλλου είναι γνωστό «ρίξε ρίξε, κάτι θα μείνει».

Κλέινοντας παραθέτει και το αντίστοιχο τηλεοπτικό απόσπασμα «για του λόγου το αληθές» όπως λέει χαρακτηριστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=y-jiWmJJcHc}