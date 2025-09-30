«Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται» δηλώνει ο κ. Αυγενάκης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη για συκοφαντική δυσφήμιση με αφορμή τις αναρτήσεις του για το πόθεν έσχες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ «Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής εκμετάλλευσης.»

Μέσω του εξώδικου ο βουλευτής κ. Αυγενάκης ζητά από τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας την άμεση ανάκληση ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών που διατυπώθηκαν σχετικά με το πόθεν έσχες του.

Στο εξώδικο, ο βουλευτής της ΝΔ διευκρινίζει ότι για το φορολογικό έτος 2023, τα καθαρά του εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανήλθαν σε 34.884,17 ευρώ, ενώ το ποσό των 580.000 ευρώ προέρχεται από την πώληση ακινήτου και όχι από μισθούς ή λοιπά εισοδήματα. «Η δήλωσή σας περί εισοδήματος 1,2 εκατ. ευρώ είναι απολύτως ψευδής, δυσφημιστική και παραποιεί τα πραγματικά δεδομένα», τονίζει, εξηγώντας ότι τα υπόλοιπα ποσά που δηλώνονται στο πόθεν έσχες προέρχονται από νόμιμες και διαφανείς πράξεις, και συγκεκριμένα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη

{https://x.com/l_avgenakis/status/1973026592591958031}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταγγελία Κασσελάκη για το πόθεν έσχες Αυγενάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης κατέθεσε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη. Η αναφορά αφορά το πόθεν έσχες του 2023 του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, το οποίο εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκή εξήγηση. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας, «Η αναφορά αφορά το πόθεν έσχες του 2023 του κ. Λευτέρη Αυγενάκη, το οποίο εμφανίζει έσοδα άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επαρκή εξήγηση. Τα εν λόγω ποσά δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και σύμφωνα με το κείμενο της αναφοράς "εμφανίζονται το πρώτον κατά την επίμαχη χρήση 2023, στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης εκ μέρους του αδικημάτων συνδεόμενων με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία δεν έχει σχηματισθεί έως σήμερα ποινική δικογραφία".»Το Κίνημα Δημοκρατίας ζητά η υπόθεση να συνεξεταστεί με την ποινική δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τον έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων».

{https://www.instagram.com/p/DPOKstfDA1U/}

Απάντηση Κασσελάκη: «Είναι προφανώς ψεύτης, αλλά αν είναι κλέφτης θα το απαντήσει η Εισαγγελέας κα Κοβέσι»

Με ανάρτησή του στο Facebook o Στέφανος Κασσελάκης ανταπαντά στο εξώδικο Αυγενάκη και αναφέρει ότι «είναι προφανώς ψεύτης, αλλά αν είναι κλέφτης θα το απαντήσει η Εισαγγελέας κα Κοβέσι. Η οποία κα Κοβέσι δυστυχώς για εκείνον δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που εκείνος ξέρει να κάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου». Μάλιστα στο video που συνοδεύει την ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σκίζει και πετά επιδεικτικά στα σκουπίδια το εξώδικο του Κρητικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1735619767158382}