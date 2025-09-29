«Ύπουλοι και παραπλανητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το βασικό είναι άμεσα να ξεκινήσει η δίκη.»

Το ΚΚΕ, σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με φόντο το έγκλημα των Τεμπών και την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το κόμμα, η άρον άρον σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων αποτελεί άλλη μία πρόκληση απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή παλεύει για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης περί ανάγκης άμεσης έναρξης της δίκης είναι παραπλανητικοί. Το κρίσιμο ζήτημα, όπως επισημαίνεται, είναι με ποιους όρους θα ξεκινήσει η διαδικασία. Η κοινή λογική επιβάλλει να προηγηθεί μια πλήρης και εξαντλητική ανακριτική διαδικασία, προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα αδικήματα και όλοι οι κατηγορούμενοι, ανεξαρτήτως της θέσης τους.

Καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση, με την αγαστή συνεργασία της δικαιοσύνης, επιχειρεί να εφαρμόσει «fast track» διαδικασίες, όπως αυτές που ακολούθησε στις προανακριτικές επιτροπές Τριαντόπουλου και Καραμανλή, με στόχο να συγκαλυφθούν τεράστιες ευθύνες και να θωρακιστεί το σύστημα που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Το ΚΚΕ καταλήγει ότι «ό,τι και να κάνουν κυβέρνηση και δικαιοσύνη, το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα επιβάλλει την πραγματική τιμωρία όλων των ενόχων και του συστήματος που τους θρέφει. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!»