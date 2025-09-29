Η δημοσκοπική στασιμότητα φέρνει εσωστρέφεια και η εσωστρέφεια φέρνει δημοσκοπική στασιμότητα. Σ αυτόν τον φαύλο κύκλο εγκλωβίζεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, Από τη στιγμή που τέθηκε με τόσο δυναμικό τρόπο το θέμα της αδρανοποίησης των κομματικών οργάνων και της «κολλημένης βελόνας» των δημοσκοπήσεων (Π. Γερουλάνος), είναι μονόδρομος ο προγραμματισμός ενός συνεδρίου που δεν θα είναι διεκπεραιωτικό αλλά ουσιαστικό.

Για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο, ουσιαστικό συνέδριο σημαίνει ότι θα μπουν θέματα πολιτικά: Εμβάθυνση προγράμματος, λειτουργία του κόμματος, μετεκλογικές συνεργασίες.

Αυτό θα το υποστηρίξουν, καθένας από τη δική του οπτική, και ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν τις "δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ" όπως συμφώνησαν μεταξύ τους σε μια πρόσφατη στιχομυθία που δημοσιοποιήθηκε με διαρροή.

Φαινομενικά, όλοι έχουν κοινό σκοπό: Την προώθηση του προγράμματος, τη διεύρυνση του κόμματος, τη δημοσκοπική άνοδο, τη δομική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, την αυτόνομη πορεία, την εκλογική νίκη.

Στο βαθύτερο επίπεδο, όμως, οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές: Ο Χάρης Δούκας δεν έχει κρύψει ότι τάσσεται υπέρ της σύγκλισης με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει τη μάχη κατά του λαϊκισμού όπως η ίδια την αντιλαμβάνεται ("να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου") και ο Παύλος Γερουλάνος πιστεύει ότι τώρα είναι η ώρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι πολίτες βρίσκονται σε φάση αναζήτησης εναλλακτικής και γιατί σε λίγο καιρό μπορεί να εμφανιστούν νέα κόμματα που θα δημιουργήσουν μια δυσκολότερη συνθήκη για την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο βουλευτής Επικρατείας Π. Δουδωνής (μιλώντας στο ΟΡΕΝ) χαρακτήρισε εγωιστική όλη αυτή τη διάθεση αυτοπαρατήρησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η άποψή του προφανώς απηχεί το κλίμα στην Χαριλάου Τρικούπη όπου θεωρούν σημαντικό να φύγουν τα φώτα από τα εσωκομματικά για να προβάλλεται περισσότερο η αντιπολίτευση που ασκείται (στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε όσα συνδέονται με τα Τέμπη).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχεται εισηγήσεις να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες εκτόνωσης της εσωκομματικής νευρικότητας. Το πρώτο είναι να συνεδριάσει το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο στο οποίο συμμετέχουν και οι Δούκας, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου. Επειτα, να προγραμματιστεί άμεσα το συνέδριο σε μήνα στον οποίο θα συμφωνούν οι περισσότεροι.

Αυτό που θα έσωζε την κατάσταση για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ήταν μια γρήγορη νίκη, είτε στη Βουλή είτε στις δημοσκοπήσεις - καθόλου εύκολο, ειδικά το δεύτερο.