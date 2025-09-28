Τα πόθεν έσχες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες η περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών, καθώς το πρωί της Δευτέρας δίνεται στη δημοσιότητα το σύνολο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» τους.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής θα δημοσιοποιησει μετά τις 10:00 τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, οικονομικών υπευθύνων κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για τα έτη 2022 και 2023. Τα στοιχεία θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν, πέρα από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και υπουργών, και εκείνες των νεοεκλεγέντων βουλευτών του 2023, οι οποίοι υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και η επίμαχη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη, η οποία αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις.

Ήδη οι δημοσιογράφοι ετοιμάζονται να «ξεσκονίσουν» αριθμούς και δηλώσεις, αναζητώντας τις πιο ενδιαφέρουσες – και ενδεχομένως αμφιλεγόμενες – περιπτώσεις.