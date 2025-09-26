«Η διαιώνιση της πολυδιάσπασης στο όνομα της "καθαρότητας" και η συνεχιζόμενη ακινησία και αναβλητικότητα, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη», τονίζει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

«Η συσπείρωση των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί και να φύγει η αποτυχημένη Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρέπει να παραλύσει λόγω της άρνησης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης και καλεί τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση να λάβουν «ενωτικές πρωτοβουλίες», ζητώντας «την ενεργητική συνδρομή σε αυτό και του Αλέξη Τσίπρα με το αυξημένο πολιτικό του βάρος».

«Όσοι θέλουν και μπορούν, πρέπει να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες συσπείρωσης δυνάμεων γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα. Να κατέβουν μαζί στις εκλογές απευθύνοντας ενωτικό προσκλητήριο και προς τις άλλες δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης», υπογραμμίζει ο κ. Παπαδημούλης.

«Το ενωτικό προσκλητήριο πρέπει να παραμείνει ανοικτό προς όλες της δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης από την Αριστερά έως και το Κέντρο, που θέλουν πραγματικά να ηττηθεί και να φύγει η Δεξιά του Μητσοτάκη και να σταματήσει η ολόπλευρη οπισθοδρόμηση που έχει προκαλέσει», προσθέτει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δ. Παπαδημούλη:

Η παταγώδης αποτυχία και η μεγάλη και μη αντιστρέψιμη φθορά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς και η ανεπάρκεια της πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης, φέρνουν μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Όσοι και όσες θέλουν να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο σε μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη και απορρίπτουν τα εκκολαπτόμενα σενάρια νέας συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και πριν από όλα οι δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς, οφείλουν να πάρουν άμεσα ενωτικές πρωτοβουλίες.

Η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πλέον διαφορές που είναι συνθέσιμες. Ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης μπορούν και πρέπει να ηγηθούν μιας ενωτικής πανστρατιάς γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα, ζητώντας την ενεργητική συνδρομή σε αυτό και του Αλέξη Τσίπρα με το αυξημένο πολιτικό του βάρος.

