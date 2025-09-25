Η πρώτη συνάντυση Μητσοτάκη - Γκίλφοϊλ έγινε στο περιθώριο της συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna.

Το πρώτο τετ α τετ είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη και ως φυσικός επενδυτικός προορισμός για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη.

