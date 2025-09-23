«Πρόκειται για δύο αιτήματα ουσιαστικά, δύο αιτήματα τα οποία θα διαλευκάνουν την όλη υπόθεση», ανέφερε σε δήλωσή του ο Βασίλης Κόκκαλης.

Έγγραφα που αφορούν τη δικαστική πορεία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στοιχεία για «το πιθανό σκάνδαλο αποζημιώσεων στη Θεσσαλία εξαιτίας της κακοκαιρίας Ντάνιελ», ζητά να κατατεθούν στην εξεταστική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του κόμματος που είναι και μέλη της Επιτροπής ζητούν:

1) «την προσκόμιση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Εξεταστική ουσιωδών στοιχείων, που αφορούν στη δικονομική και ουσιαστική πορεία των δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί και των ποινικών διώξεων για αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων καθώς και

2) να περιέλθουν σε γνώση των μελών της Επιτροπής όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα (Οκτώβριος 2023) και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν από τον «Ντάνιελ».

Πρόκειται για δύο αιτήματα ουσιαστικά, δύο αιτήματα τα οποία θα διαλευκάνουν την όλη υπόθεση. Ελπίζουμε και θέλουμε να τα αποδεχτεί η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής».

Αναλυτικά τα αιτήματα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής:

1. Ποινικές δικογραφίες

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

«για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας»



AITHMA

Tων μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεικόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: "Αίτημα προσκόμισης στοιχείων που απορρέουν από ποινικές δικογραφίες”.

Στα πλαίσια των εκ των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες.

Κρίσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να προκύψει απολύτως αξιόπιστο και αντικειμενικό πόρισμα, κατόπιν μιας αμερόληπτης διαδικασίας, για το ποιες είναι οι παθογένειες διαχρονικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστούν αναμφίβολα οι σχηματισθείσες ποινικές δικογραφίες, σε όλες τις Εισαγγελίες της Χώρας, από τις οποίες θα λάβουμε γνώση, α) του είδους των παθογενειών, δηλαδή εάν πρόκειται για λειτουργικές αδυναμίες και στρεβλώσεις του συστήματος ή εάν πρόκειται και σε ποια έκταση για σοβαρά οικονομικά ποινικά αδικήματα, σε βάρος των συμφερόντων και του Ελληνικού Δημοσίου και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Των υπαιτίων προσώπων, που αναφέρονται στις ποινικές δικογραφίες και έχουν την ιδιότητα, είτε του κατηγορουμένου, είτε του υπόπτου, ώστε να προκύψει, σε ποια έκταση εμπλέκονται μέλη των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγοί, ποια χρονική περίοδο αφορούν, και να υπάρχει ασφαλής πορισματική έκθεση για την αιτία της αναξιοπιστίας και των δυσλειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή, κατόπιν τούτων, κατά την έναρξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, υποβάλλουμε αίτημα κατάθεσης ουσιωδών εγγράφων, ήτοι βεβαιώσεις δικονομικής πορείας και αντίγραφα των δικογραφιών, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που αφορούν σε ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, κατόπιν αναφορών, καταγγελιών ή μηνύσεων πολιτών ή Προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τελούν σε γνώση των μελών της εξεταστικής επιτροπής, οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις, τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει ήδη την ιδιότητα του κατηγορουμένου, τα αδικήματα, η φύση αυτών, ως πλημμεληματικής και κακουργηματικής φύσεως και μέσω αυτών των ουσιωδών στοιχείων, η εξεταστική επιτροπή δύναται να διερευνήσει τις αιτίες της αναξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή, η διενέργεια των εργασιών και η σύνταξη των πορισμάτων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όλων των κομμάτων, χωρίς την αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων που απορρέουν από τις ποινικές δικογραφίες, θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, ειδικά κατά το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων στελεχών διοίκησης και πολιτικών προσώπων, που αιτιωδώς συνέβαλαν στην δημιουργία παθογενειών στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την υποβολή αιτήματος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για την προσκόμιση ουσιωδών στοιχείων, που αφορούν στην δικονομική και ουσιαστική πορεία των δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί και των ποινικών διώξεων, για αδικήματα που σχετίζονται με το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

ΜΕ ΤΙΜΗ

2. Προσκόμιση στοιχείων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023

Προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

«για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας»



AITHMA

Tων μελών της εξεταστικής επιτροπής

Κόκκαλη Βασιλείου (Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ)

Μεικόπουλου Αλέξανδρου

Μπάρκα Κωνσταντίνου

Κοινοποιούμενο στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: "Αίτημα προσκόμισης στοιχείων δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 - αποζημιώσεις Daniel ”.

Στα πλαίσια των εκ των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, την προσέλευση και κατάθεση μαρτύρων, καθώς και προφορικές και γραπτές πληροφορίες από δημόσιες αρχές, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και από απλούς πολίτες.

Εν προκειμένω, έργο της παρούσας συσταθείσης εξεταστικής επιτροπής είναι η διερεύνηση στοιχείων για τις παθογένειες εν γένει και την αναξιοπιστία των πληρωμών που διενεργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό την αποκατάσταση αυτών. Στα πλαίσια της εν γένει διαχρονικής δυσλειτουργίας, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης οι καταγγελίες που βλέπουν έντονα το φως της δημοσιότητας, και συγκεκριμένο το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento της 22-9-2025, και αφορά στις αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά και καταγγελίες αγροτών της Θεσσαλίας, το έτος 2023, αγρότες αποζημιώνοντο για καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας που φέρεται να είχαν καταστραφεί από τον Daniel, ενώ οι αποζημιωθείσες εκτάσεις είχαν καλλιεργηθεί με σιτηρά, τα οποία «Βάφτισαν» ντομάτες, διότι η αποζημίωση στα σιτηρά ήταν 83 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση για 2 χρόνια και στην ντομάτα, ήταν 560 ευρώ το στρέμμα για 2 χρόνια, στα πλαίσια της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Σλοβενία (ΦΕΚ (26/150398).

Βέβαια, για να αποζημιωθεί η καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας, αναγκαίο προαπαιτούμενο ήταν να έχει δηλωθεί η εν λόγω καλλιέργεια στην ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ, η οποία, ενώ είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο του 2023, προ των αυτοδικοικητικών εκλογών, μετά τον DΑNIEL, άνοιξε εκ νέου και αδικαιολόγητα το σύστημα δηλώσεων καλλιέργειας, σπεύδοντας αγρότες, σε συνεργασία με τα ΚΥΔ, να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, δηλαδή να αλλάξουν το σιτάρι με ντομάτα, παραπλανώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, υπάρχει ακόμη πλήθος πληττόμενων αγροτών που δεν έλαβαν τις δίκαιες και εύλογες αποζημιώσεις τους, και δημιουργείται εύλογη αντίδραση και αγανάκτηση για άλλο ένα διαφαινόμενο σκάνδαλο με τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια που διαχειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επειδή, για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, πρέπει να διερευνηθούν όλες οι παθογένειες διαχρονικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αναμφίβολα όλες οι “ύποπτες” πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ αυτών και οι αναφερόμενες, δεδομένου ότι ήδη αναμένεται η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επειδή, κατόπιν τούτων, κατά την έναρξη των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, υποβάλλουμε αίτημα κατάθεσης ουσιωδών εγγράφων, ήτοι αιτούμαστε να χορηγηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα , τον Οκτώβριο του 2023 και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν την καταστροφική πλημμύρα.

Επειδή, η διενέργεια των εργασιών και η σύνταξη των πορισμάτων των μελών της εξεταστικής επιτροπής όλων των κομμάτων, χωρίς την αξιολόγηση των ως άνω στοιχείων, που θα αναδείξει ένα διαφαινόμενο ήδη σκάνδαλο με απάτη εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, ειδικά κατά το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων στελεχών διοίκησης και πολιτικών προσώπων, που αιτιωδώς συνέβαλαν στην δημιουργία παθογενειών στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να χορηγηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από αγρότες στην Θεσσαλία, μετά την καταστροφική πλημμύρα, τον Οκτώβριο του 2023 και κατόπιν να χορηγηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις ΟΣΔΕ των ίδιων αγροτών που είχαν γίνει σε κανονική περίοδο, πριν την καταστροφική πλημμύρα.

ΜΕ ΤΙΜΗ