Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό - Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι και διεκδίκησης δικαιοσύνης για τα θύματα των Τεμπών - Πού στοχεύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία διεκδικεί λύσεις στην ακρίβεια και απαντήσεις για την τραγωδία των Τεμπών, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «γυρίζει την πλάτη» στα πιο δίκαια αιτήματα των πολιτών. Μέσω κοινοβουλευτικής παρέμβασης για την ακρίβεια και δημόσιας στήριξης στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Φάμελλος ανέδειξε δύο ανοιχτές κοινωνικές πληγές που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουν χωρίς απάντηση από την κυβέρνηση.

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να εξηγήσει γιατί δεν υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις του κόμματος του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, ρώτησε γιατί δεν εφαρμόζεται έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές και να στηρίξει νέες μορφές επιχειρηματικότητας. «Η κυβέρνηση επιμένει στην υπερφορολόγηση», υπογράμμισε, «την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται συνεχώς». Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι «συγκεκριμένες και κοστολογημένες» και κάλεσε την κυβέρνηση να τις υιοθετήσει, προκειμένου να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και να ανακοπεί η άνοδος των τιμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φάμελλος έστρεψε τα πυρά του και σε ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα, τη διεκδίκηση Δικαιοσύνης για τα θύματα των Τεμπών, δηλώντας «παρών» στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα απεργίας πείνας, ζητώντας την εκταφή των λειψάνων του γιου του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, προκειμένου να γίνει νέα ιατροδικαστική εξέταση.

«Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του και του εξέφρασα τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», δήλωσε ο κ. Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την άρνηση της Πολιτείας στο αίτημά του.Όπως τόνισε, «μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα απέναντι στην παράλογη, ανάλγητη και απάνθρωπη στάση της Πολιτείας που συνεχίζει να κωφεύει», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του «στηρίζει με όλη του τη δύναμη την ανθρώπινη και αναφαίρετη απαίτηση για Δικαιοσύνη».

Μέσω των παρεμβάσεών του, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι η κοινωνία περιμένει άμεσες και στοχευμένες πρωτοβουλίες, είτε αυτές αφορούν την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε την απονομή Δικαιοσύνης για τα θύματα των Τεμπών. Η πίεση που ασκεί συνδέει δύο διαφορετικά, αλλά κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, ενισχύοντας την πολιτική επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση παραμένει απούσα σε όσα η κοινωνία θεωρεί επείγοντα και θεμελιώδη.