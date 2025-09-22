Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ευρήματα δύο νέων δημοσκοπήσεων.

Δύο δημοσκοπήσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν ότι το πακέτο παροχών που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είχε μικρή επίδραση στο εκλογικό σώμα.

Πρόθεση ψήφου

Στη δημοσκόπηση που διενήργησε η Palmos Analysis για το θεσσαλονικιώτικο σάιτ The opinion η ΝΔ καταγράφει 22,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,7%, το ΚΚΕ 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέρΑ25 2,6%, η Νίκη 1,9%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα της μέτρησης της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών. Στη δημοσκόπηση της Prorata η ΝΔ παίρνει 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέρΑ25 3,5%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πέρα από τη σύμπτωση των δύο δημοσκοπήσεων στη γενική εικόνα, πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η Palmos όσο και η Prorata δίνουν το ΠΑΣΟΚ καθαρά στη δεύτερη θέση, τον Βελόπουλο στην τρίτη και την Κωνσταντοπούλου να υποχωρεί στη τέταρτη θέση.

Πάντως, παρά την προφανή αδυναμία της ΝΔ, οι δύο δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η πρωτοκαθεδρία της είναι αδιαφιλονίκητη, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πείθουν ότι αποτελούν αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Η επίδραση των παροχών

Ο Πασχάλης Τεμεκενίδης, διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση, η οποία είχε επενδύσει σημαντικά στην απήχηση των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, φαίνεται να περνάει κάτω από τον πήχη προσδοκιών που, μάλλον άστοχα, είχε η ίδια τοποθετήσει ψηλά πριν από τη ΔΕΘ».

Στην ερώτηση της Palmos αν το πακέτο Μητσοτάκη θα βοηθήσει τα οικονομικά των νοικοκυριών, «πολύ» απαντάει μόλις το 3%, «αρκετά» 14% (σύνολο 17%), ενώ το «λίγο» είναι στο 28% και το «καθόλου» στο 51%.

Αντίστοιχη η εικόνα και στην Prorata. Στην ερώτηση για το πόσο θα βελτιωθεί η καθημερινότητά τους από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, «πολύ» απαντάει το 2%, αρκετά το 12%, «λίγο» το 25% και «δεν θα βελτιωθεί» το 60%.

Τσίπρας και Σαμαράς

Τις τελευταίες εβδομάδες τα κόμματα που συζητιούνται πιο πολύ, είναι δύο που… δεν υπάρχουν ακόμα. Αναφερόμαστε βέβαια στα κόμματα που θρυλείται ότι θα κάνουν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς.

Στη δημοσκόπηση της Palmos ένα 5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα ένα κόμμα Τσίπρα, ενώ ένα 15% το θεωρεί πολύ πιθανό (σύνολο 20%).

Στη μέτρηση της Prorata ένα 8% δηλώνει σίγουρο ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα και ένα 12% το θεωρεί σχετικά πιθανό (σύνολο 20%).

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά είναι 3% και 10% (σύνολο 13%).

Πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι οι μετρήσεις για κόμματα που δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα, έχουν αξία μόνο ως ενδείξεις για τους δυνάμει κοινωνικούς χώρους υποδοχής τους. Επομένως, τα όποια νούμερα βλέπουμε επ’ ουδενί μπορούν να ερμηνευτούν ως καταγραφές πρόθεσης ψήφου.

Τρεις πόλοι και «δύο Ελλάδες»

Αξίζει να σταθούμε σε δύο ακόμα ευρήματα των δημοσκοπήσεων της Palmos και της Prorata. Το πρώτο αφορά την Ακροδεξιά η οποία όχι μόνο αντέχει, αλλά σημειώνει άνοδο, παρά τη διάλυση των Σπαρτιατών. Ο Βελόπουλος είναι στη τρίτη θέση και η Λατινοπούλου διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδο της στη Βουλή. Αθροιστικά τα ακροδεξιά κόμματα εκτιμάται ότι βρίσκονται κοντά στη ζώνη του 20%. Φαίνεται μάλιστα ότι η διαμαρτυρία για τη ΝΔ πιο εύκολα εκφράζεται προς την Ακροδεξιά παρά προς την Κεντροαριστερά. Είναι ενδεικτικό ότι ένα κόμμα Σαμαρά (που τοποθετείται στη Δεξιά της Δεξιάς) έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεπεράσει το όριο του 3%.

Η διάρκεια της ισχύος της Ακροδεξιάς αναδιαμορφώνει τον πολιτικό χάρτη. Ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata Άγγελος Σεριάτος υπογραμμίζει ότι «το ελληνικό κομματικό σύστημα βαδίζει προς τη διαμόρφωση ενός μάλλον ασθενικού αλλά πάντως σαφώς τριπολικού τοπίου, αντίστοιχου με αυτά που διαμορφώνονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τερματίζοντας ενδεχομένως μια δικομματική συνθήκη που μας συντρόφευε καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής εκλογικής ιστορίας της χώρας». Ο Σεριάτος κάνει λόγο για τρεις περιοχές κομμάτων: Πρώτον, μια αυτόνομη σε σχέση με τη Ν.Δ. κομματική περιοχή, με έντονη την παρουσία της Ελληνικής Λύσης και δευτερευόντως της Φωνής Λογική. Δεύτερον, μια mainstream εκσυγχρονιστική περιοχή, με κύριο εκφραστή τη Ν.Δ. Τρίτον, μια αριστερού προσανατολισμού περιοχή.

Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τα πολιτικά πράγματα με τους όρους του παραδοσιακού δικομματισμού.

Ο «δύο Ελλάδες»

Το άλλο δημοσκοπικό εύρημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι οι σημαντικές διαφορές στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Στη δημοσκόπηση της Palmos η ΝΔ παίρνει στην Αττική 27%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα 21%. Η Ελληνική Λύση παίρνει 5% στην Αττική και εκτοξεύεται στο 11% στην υπόλοιπη χώρα. Αντιστοίχως, η Φωνή Λογικής διπλασιάζει το ποσοστό της εκτός Αττικής (από το 2% πάει στο 4%).

Αυτές οι «δύο Ελλάδες της Δεξιάς» αποτυπώνουν την απομάκρυνση από τη ΝΔ παραδοσιακών ακροατηρίων της, πολύ συντηρητικών και με ισχυρό το θρησκευτικό συναίσθημα. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε και κάτι ακόμα στη διαφορά της ψήφου μεταξύ της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας: Τον άνισο τρόπο που κατανέμονται τα οφέλη της ανάπτυξης μεταξύ της πρωτεύουσας και της υπόλοιπης χώρας.