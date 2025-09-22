Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Την αμέριστη υποστήριξή του στον δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, που για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του, Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα στα Τέμπη, εκφράζει για άλλη μια φορά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει ότι είναι απαράδεκτη η άρνηση της Πολιτείας στο αίτημα του Π. Ρούτσι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι κάνει για δεύτερη εβδομάδα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή των λειψάνων του γιου του, Ντένι, που έχασε άδικα τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, ώστε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Από την περασμένη Τρίτη βρέθηκα στο πλευρό του και του εξέφρασα τη συμπαράσταση και τη στήριξη όλων των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον αγώνα που δίνει για το αυτονόητο» αναφέρει.

{https://www.instagram.com/p/DO5lrAoDPke/?igsh=QkFPejZpOVZXUA%3D%3D}