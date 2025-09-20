Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρθηκε στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, ώστε να γίνει η εκταφή του γιού του, που ήταν ένα από τα θύματα των Τεμπών.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: «Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, ζητάει κατι με την απεργία πείνας του που δεν μπορεί να του το αρνηθεί κανένας ανακριτής, καμία δικαστική αρχή όσο κυνικοί και άνιωθοι και αν είναι», τονίζοντας πως: «Ο ανακριτής οφείλει να αποδεχτεί το αίτημα για την εκταφή άμεσα».

«Από την αρχαιότητα, ο σεβασμός στο πένθος του γονέα ήταν συστατικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Ο γέροντας Πρίαμος στην Ιλιάδα, εκλιπαρεί τον Αχιλλέα να του επιστρέψει τη σορό του Έκτορα για να τον θάψει με τις δέουσες τιμές και να τον πενθήσει όπως πρέπει.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη, ζητάει κατι με την απεργία πείνας του που δεν μπορεί να του το αρνηθεί κανένας ανακριτής, καμία δικαστική αρχή όσο κυνικοί και άνιωθοι και αν είναι.

Την εκταφή του γιου του για να μπορέσει να κλείσει ο κύκλος της αμφιβολίας, να μπορέσει να πενθήσει παίρνοντας τις απαντήσεις που θεωρεί ότι του λείπουν.

Ως τώρα η συστηματική συγκάλυψη σε όλα τα επίπεδα έχει ρίξει αλάτι στην πληγή του πόνου των συγγενών των θυμάτων στο έγκλημα στα Τέμπη.

Έχει ευτελίσει κάθε έννοια λογοδοσίας.

Εχει λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας σε ένα οικοσύστημα πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Έχει μετατρέψει τη δικαστική εξουσία σε ένα ξέφραγο αμπέλι, σε έναν απολογητή της κυβέρνησης ακόμα μια φορά.

Ο ανακριτής οφείλει να αποδεχτεί το αίτημα για την εκταφή άμεσα. Καμία τυπολατρία δεν μπορεί να στέκεται εμπόδιο σε έναν πατέρα να γνωρίζει. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να βάζει τους τύπους πάνω από την ανάγκη για λογοδοσία.

Στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρουτσι.

Στο πλευρό κάθε συγγενή και οικείου των θυμάτων στο έγκλημα στα Τέμπη που αναζητούν ακόμη δικαίωση».

