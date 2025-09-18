Εκδήλωση στις 24 Σεπτεμβρίου με Καραμέρο, Κατσέλη, Κόκκαλη, Τζανακόπουλο και Μπουλμπασάκο, ενώ θα παρέμβει ο Τεμπονέρας.

Μπορεί εδώ και πολύ καιρό να μην έχει προκύψει ένα οριστικό αποτέλεσμα από τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ των δυνάμεων που καταγράφονται στο προοδευτικό τόξο, όμως οι προσπάθειες για πολιτικές συγκλίσεις συνεχίζονται. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου θα γίνουν άμεσα ορατά, καθώς οι δυσκολίες που ανακύπτουν εξακολουθούν να υφίστανται.

Μέσα σε αυτή την πολιτική συγκυρία, το ενδιαφέρον συγκεντρώνει ακόμα μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Αττική, προκειμένου να συζητηθούν –όπως αναφέρει και το σχετικό κάλεσμα– «οι προοπτικές της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, με τελικό στόχο την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας».

Πρόκειται για μια εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν οι Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ανατολικής Αττικής, Λούκα Κατσέλη, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός, Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας «Κόσμος» και πρώην ευρωβουλευτής, Γιώργος Μπουλμπασάκος, μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και μέλος Γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς, και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής Νέας Αριστεράς Α’ Αθηνών και πρώην υπουργός. Το ενδιαφέρον όμως δεν σταματά εκεί, καθώς στη συζήτηση θα παρέμβει και ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας, ενώ τον συντονισμό θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να γίνουν γνωστά ορισμένα από τα βασικά σημεία στα οποία θα σταθεί ο κάθε ομιλητής ξεχωριστά, όλα δείχνουν ότι υπάρχει μία κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ των ομιλητών στην ανάγκη για διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Και αν παρόμοιες εκδηλώσεις δεν συναντούν αντιστάσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ερώτημα παραμένει η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, καθώς μέχρι πρόσφατα είχαν καταγραφεί έντονες εσωκομματικές αντιρρήσεις σε αντίστοιχα εγχειρήματα. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει διαφωνία, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης εισήγαγε από τη ΔΕΘ στη στρατηγική του κόμματος το σενάριο των συνεργασιών, έστω και υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ίδιος.

Βέβαια, η συμφωνία που αναμένεται να καταγραφεί ως προς την ανάγκη ενός στρατηγικού διαλόγου δεν πρέπει να μεταφραστεί και ως συμφωνία στην άποψη περί πολιτικής συμπόρευσης.

Συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προσπάθειες για ευρύτερες συνεννοήσεις

Μπορεί η παραπάνω εκδήλωση να διοργανώνεται από κομματικά μέλη, όμως την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιχειρεί τον πολλαπλασιασμό αντίστοιχων εγχειρημάτων. Έτσι, όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι προσπάθειες για να προχωρήσει το φόρουμ προοδευτικού διαλόγου που είχε προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Όμως οι προσπάθειες δεν σταματούν εκεί. Παράλληλα με τις διεργασίες για τη συγκρότηση ενός φόρουμ διαλόγου, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να πυροδοτήσει και νέες εκδηλώσεις με το ίδιο πολιτικό άρωμα. Και σε κάθε περίπτωση, όπου δεν θα τις προκαλεί ο ίδιος, θα τις στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις. Άλλωστε, όπως διαμηνύουν κορυφαία στελέχη, το στοίχημα της συμπόρευσης δεν έχει χαθεί ακόμα.