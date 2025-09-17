«Ανθρωπιστική καταστροφή αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο "γενοκτονία"», είπε ο Μητσοτάκης.

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σημεία από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Για μείωση ΦΠΑ

- Στα βασικά τρόφιμα θα στοίχιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Γιατί στην Ισπανία το επανέφεραν;

- Αν πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Εάν περνούσε όλη η μείωση στην τιμή- έχω σοβαρές αμφιβολίες- το όφελος θα ήταν περίπου 30 ευρώ τον μήνα. Η μείωση ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους και τους τουρίστες.

- Ο μόνος τρόπος να μειώσουμε το χρέος είναι με σταθερά πλεονάσματα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά. Λάθος ότι παράγουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα από ό,τι μας ζητούν.

- Όσοι με ευκολία κάνουν μπακαλίστικους υπολογισμούς να εξετάσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο που πρέπει να συμμορφωθούμε.

- Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές.

- Δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς έκτακτα τις επιχειρήσεις.

- Ούτε τα σούπερ μάρκετ κάνουν πάρτι στα κέρδη, ούτε οι τιμές ενέργειες αυξάνονται συνέχεια. Έχουμε ενεργειακή πολιτική με μεσοπρόθεσμο στόχο να πέφτουν οι τιμές.

- Καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τις πραγματικές αυξήσεις μισθών, ούτε την επιστροφή ενοικίου.

Για στεγαστικό

- Επιστρέφουμε ένα ενοίκιο, βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή βίζα, στο Airbnb βάλαμε περιορισμούς, φαίνεται μέχρι στιγμή ότι μπορεί να αποδώσουν. Είμαι έτοιμος να συζητήσω επιπλέον περιορισμούς στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς.

- Αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές να παγώσουν τα ενοίκια είναι γελασμένος.

- Έχουμε σειρά από προγράμματα για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες με κλειστά διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Σε έναν χρόνο μπορεί να έχουν επισκευαστεί.

Για 13ο μισθό

- Αυτός που θέλει να δώσει 13ο μισθό δεν θα δώσει τις φοροαπαλλαγές.

Για ΔΕΘ

- Δεν ήμουν πιο γενναίος στα μέτρα της ΔΕΘ γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω και έχω την ευθύνη να μην το κάνω γιατί ο προγραμματισμός μας είναι για την τετραετία.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

- Ένα σύνθετο πρόβλημα που κληρονομήσαμε. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων. Δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη τον οργανισμό και δεν το καταφέραμε.

- Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δείτε πόσες υποθέσεις εκδικάζονται πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

- Προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα (για Σεμερτζίδου).

- Σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς είναι προφανώς ότι θα συμμετέχουν στελέχη της ΝΔ. Αυτό είναι άσχετο από το γεγονός ότι η δική μας ευθύνη ήταν η επίλυση του προβλήματος που δεν έχουμε καταφέρει.

- Δεν προκύπτει ζήτημα ποινικής ευθύνης (για υπουργούς).

- Προς το παρόν δεσμεύθηκαν 22 εκατ., στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ, δεν το λες μικρό ποσό και οι έρευνες συνεχίζονται.

- Παντελώς ανυπόστατα (ότι γνώριζε το Μαξίμου). Καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση θέλει να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι τη συμφέρει. Δική μας δουλειά να παρουσιάζουμε τα στοιχεία. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας. Είναι από το παρελθόν, αλλά αυτό δεν είναι άλλοθι.

Για μεταναστευτικό

- Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη.

- Συνολικά έως τώρα πολύ κάτω από πέρυσι. Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι, στο σύνολο των ροών.

- Η Κρήτη έδωσε πολύ αυξημένες ροές. Δεν υπάρχει γραμμή Πλεύρη, αλλά γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό.

- Θα αξιολογήσουμε αν θα παραταθεί η αναστολή, στις αρχές Οκτωβρίου που λήγει. Είχε αποτέλεσμα τις πρώτες εβδομάδες, είχαμε αύξηση δύο ημέρες, μπορεί να συνδέεται με γεωπολιτικές εξελίξεις ή τη Chevron.

- Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη (για το μεταναστευτικό), πρέπει να πάρει περισσότερα. Έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία, αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε δρομολογήσει συνεργασία που έχει μειώσει τις ροές από εκεί.

- Θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη.

Για τη συμφωνία με τη Chevron

- Η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης έρχεται στη νότια Κρήτη και πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα οικόπεδα. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Μια πολιτική που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης, αλλά τώρα τελεσφόρησε.

Για Τουρκία

- Θα συναντήσω τον Ερντογάν για όγδοη φορά. Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη για αυτό.

- Το είδατε να βγαίνει το «Πίρι Ρέις»; Το έχετε δει σε φωτογραφία; Ας περάσω ένα μήνυμα ηρεμίας στους Έλληνες. Οι ασκήσεις που κάνουμε είναι προγραμματισμένες, τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή. Δεν έχουμε δει ακόμα κίνηση στο πεδίο, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα.

- Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα ανοιχτούς διαύλους.

- Η κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά αλλά το τελευταίο 6μηνο ολοκλήρωσε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, προχώρησε τον σχεδιασμό θαλάσσιων πάρκων, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron. Η Ελλάδα δεν επαναπαύθηκε στα ήρεμα νερά. Είναι μια εκκρεμότητα η διασύνδεση με την Κύπρο, το συζητάμε με την κυπριακή κυβέρνηση.

- Δεν ανησυχώ για ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαύομαι κιόλας. Σήμερα κιόλας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια 4ης Belharra και την αναβάθμιση των τριών πρώτων. Η πρώτη φρεγάτα θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους.

- Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη, συζητά με την Τουρκία και θέτει τα ζητήματα στη σωστή ευρωτουρκική διάσταση. Δεν συζητάμε ζητήματα γκρίζων ζωνών, κυριαρχίας και αφοπλισμού.

- Κρατώ την ανάρτηση Αντετοκούνμπο και Σεγκούν ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει, που επιβεβαιώνει το κλίμα μεταξύ των δύο λαών.

Για Τέμπη

- Όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης αλλά μου κάνει εντύπωση πώς αυτοί που ζητούν να αποδοθεί, κάνουν ότι μπορούν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης.

Για Γάζα

- Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Το λέω και στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ισραήλ. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο «γενοκτονία», είναι πολύ βαρύς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όμηροι και ότι το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία που αντέδρασε σε μια αδιανόητη επίθεση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση τέτοιας έκτασης βίας. Το Ισραήλ κινδυνεύει να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους, η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

- Έκκληση να σταματήσει η επιχείρηση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Θα τοποθετηθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν δούμε την τελική πρόταση. Δεν πιστεύω ότι μια αναστολή εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Για δημοσκοπικές απώλειες ΝΔ και εκλογικό νόμο

- Φυσιολογικό μια κυβέρνηση στον 7ο χρόνο να έχει υποστεί φθορά, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Αυτά που τάζει η αντιπολίτευση είναι… πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

- Η ΝΔ είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, με μειωμένα ποσοστά. Έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.

- Μην μου ζητάτε να έχω ευθύνη και για την κατάσταση στην αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατάσταση που είναι και άνθρωποι μετριοπαθείς, κεντρώοι φαίνεται να ακούνε περισσότερο τη ΝΔ, ίσως να έχει να κάνει και με τη δική μας πολιτική.

- Τον Απρίλιο του 2023 η ΝΔ ήταν στο 32-33%, κέρδισε τις εκλογές με 40%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί, αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε το πολιτικό σκηνικό σε 18 μήνες.

- Δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει (για τον εκλογικό νόμο). Στις εκλογές της άνοιξης του 2027, έχω πει ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε για αυτό που θεωρούμε σωστό. Η τελική κρίση ανήκει στον λαό.

- Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες. Τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Διασκεδάζω μερικές φορές γιατί βλέπω την «πολιτική κουζίνα» που συζητούν διάφορα σενάρια, που δεν ακουμπούν την κοινωνία. Τα υπόλοιπα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει τη ΝΔ αλλά και εμένα. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην άκρη.

Για Λοβέρδο και Τσίπρα

- Η ΝΔ επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες του ιδρυτή μας. Χαίρομαι όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα που υπηρέτησε έναν άλλο χώρο, επιλέγει να ενταχθεί στη ΝΔ γιατί προτάσσει την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι είναι η μόνη που έχει κυβερνητική πρόταση.

- Ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ποιος; Δεν πρέπει να το απαντήσω εγώ, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, αλλά αυτοί που το λένε.

- Δεν είναι ακριβές (ότι προτιμά Τσίπρα από Ανδρουλάκη ως αντίπαλο). Σέβομαι τον κ. Ανδρουλάκη, είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο σημαντικότερος αντίπαλός μου και είναι ένα κόμμα που έχω προσπαθήσει να ρίξω γέφυρες σε θέματα που μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα αλλά τους συντρόφους του, γιατί βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη (για το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος Τσίπρα). Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά φαίνεται σαν αθλητής που καίγεται στο ζέσταμα.