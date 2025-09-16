Στην Κουμουνδούρου δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από ζητήματα, θεωρώντας ότι πίσω από τις ίσες αποστάσεις κρύβεται μια σταδιακή μετατόπιση προς την πολιτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας.

Εκνευρισμό αλλά και προβληματισμό προκάλεσαν στην Κουμουνδούρου οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε μια σειρά από καίρια ζητήματα, τα οποία –όπως λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.– φωτογραφίζουν το κόμμα με τρόπο που ευνοεί την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, έστω κι αν αποφεύχθηκε η ευθεία επίθεση.

Ενόχληση για τους υπαινιγμούς περί «λαϊκισμού»

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν στην Κουμουνδούρου στην αναφορά του κ. Ανδρουλάκη περί «λαϊκισμού» και «πλειοδοσίας» στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Παρότι δεν κατονομάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ότι η αιχμή είχε σαφή στόχευση και ότι η συγκεκριμένη φρασεολογία έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από την κυβέρνηση για να ακυρώσει τη δική τους πρόταση.

Μάλιστα, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι η στάση αυτή είναι διπλά προβληματική, καθώς –όπως παρατηρεί– η ίδια κριτική ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΠΑΣΟΚ.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύουν ότι παραμένουν στη διάθεση όλων για έναν σοβαρό διάλογο σχετικά με το οικονομικό μοντέλο, υποστηρίζοντας πως οι προτάσεις τους είναι πλήρως κοστολογημένες και βασίζονται σε επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σιωπή για το Άρθρο 16 από τον Ανδρουλάκη

Μπορεί στην Κουμουνδούρου να μην έπεσαν από τα σύννεφα, ωστόσο τους ξάφνιασε η καθαρή στήριξη του Νίκου Ανδρουλάκη στη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Όπως παρατηρούν σκωπτικά κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως μοναδική προϋπόθεση «να έχουν καλύτερα campus».

Στον ΣΥΡΙΖΑ διαβάζουν αυτή τη στάση ως de facto αποδοχή της αναθεώρησης του Άρθρου 16, τονίζοντας όμως πως παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα: ποιος θα εγγυηθεί ότι μια μελλοντική δεξιά κυβέρνηση δεν θα μετατρέψει τη σχετική νομοθεσία σε εργαλείο υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας.

Μεγάλη ενόχληση για το μεταναστευτικό

Η μεγαλύτερη ενόχληση, ωστόσο, φαίνεται να προήλθε από τη ρητορική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο μεταναστευτικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε να υιοθετεί τη λογική του «νόμου και της τάξης» στη θάλασσα, με σαφείς αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για χαλαρή στάση στο παρελθόν.

Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι φωτογράφισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως έναν από τους δύο «ακραίους» πόλους, τοποθετώντας στο άλλο άκρο τον Θάνο Πλεύρη.

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, τέτοιες θεωρίες των δύο άκρων όχι μόνο ευνοούν την ακροδεξιά, αλλά υπονομεύουν και κάθε δυνατότητα σοβαρής συζήτησης για μια ανθρώπινη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των κομμάτων που τοποθετούνται στο φάσμα της κεντροαριστεράς.

Μισόλογα για την απολιγνιτοποίηση

Τέλος, στο θέμα της απολιγνιτοποίησης, οι αναφορές Ανδρουλάκη περί ευθυνών τόσο της παρούσας όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης ερμηνεύθηκαν από την Κουμουνδούρου ως προσπάθεια ίσων αποστάσεων, χωρίς ουσιαστική αποτίμηση των πολιτικών που εφαρμόστηκαν.

Όπως τονίζουν, είναι εσφαλμένο να εξισώνεται το σχέδιο Μητσοτάκη με αυτό της κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία είχε ξεκινήσει ένα σχέδιο μετάβασης σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Εν κατακλείδι, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από ζητήματα, θεωρώντας ότι πίσω από τις ίσες αποστάσεις κρύβεται μια σταδιακή μετατόπιση προς την πολιτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας.