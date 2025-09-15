Οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 22ο Συνέδριο θα δημοσιευθούν με τον Ριζοσπάστη στις 4-5 Οκτωβρίου.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει τη διεξαγωγή του τακτικού 22ου Συνεδρίου του κόμματος από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Οι Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 22ο Συνέδριο θα δημοσιευθούν με τον Ριζοσπάστη στις 4-5 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ και ο δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσω του Ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η ΚΕ του ΚΚΕ, εδώ και έναν χρόνο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το 22ο Συνέδριο, έδωσε έγκαιρα για συζήτηση σε όλο το Κόμμα, τις αποφάσεις της ΚΕ που αφορούσαν τις εξελίξεις στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τα καθήκοντά μας, την πορεία της κομματικής οικοδόμησης του Κόμματος και της ΚΝΕ, την ιδεολογικοπολιτική δουλειά του Κόμματος, την πορεία του Ριζοσπάστη, καθώς και τα συμπεράσματα από τη δράση μας στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα και τους αγώνες του λαού».

Το κεντρικό σύνθημα του 22ου Συνεδρίου είναι «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό» και όπως τονίζει η ανακοίνωση της ΚΕ του κόμματος, «το σύνθημα αποτυπώνει και το βασικό θέμα του Συνεδρίου, δηλαδή την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά "κόμμα έτοιμο για όλα", καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό».

Η ΚΕ του ΚΚΕ καλεί τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ «να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της πανεξόρμησης του Ριζοσπάστη, για να φτάσουν οι Θέσεις της ΚΕ όσο πιο πλατιά στην εργατική τάξη, τον λαό και τη νεολαία».

«Καλούμε τους φίλους του ΚΚΕ, αλλά και κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, να συμβάλουν στη συζήτηση ενόψει του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, δυναμώνοντας ταυτόχρονα τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ και ενισχύοντας το ρεύμα αντίστασης και αμφισβήτησης στην κυρίαρχη πολιτική», σημειώνει η ανακοίνωση.