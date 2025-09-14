Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μάς κάνατε περήφανους!», προσθέτει.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/posts/pfbid02U1hkbRjMHSiuBfERdm9iUDaSSLtBGo6Wm9DSAgdLgLsuTWFGgGwWq9C9CqzeksXrl}