Το κουλούρι Θεσσαλονίκης, το πιο απλό και αγαπημένο σνακ των δρόμων, βρέθηκε ξανά στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης.

Ο Πρωθυπουργός το ανέφερε στη ΔΕΘ, θέλοντας να μιλήσει για την καθημερινότητα. Μόνο που το κουλούρι αυτό κουβαλάει μια ιστορία αιώνων, από το Βυζάντιο μέχρι τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, και δεν σηκώνει εύκολα πολιτική καπηλεία.Ας μιλήσουμε όμως με αριθμούς, Το περίφημο πλεόνασμα φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Αν μοιραστεί ισότιμα στον πληθυσμό των περίπου 10,3 εκατομμυρίων Ελλήνων, αντιστοιχούν 243 ευρώ στον καθένα. Με μέση τιμή κουλουριού τα 0,50 €, αυτό σημαίνει 486 κουλούρια ανά πολίτη.

Σχεδόν 50 κιλα αλεύρι και σουσάμι για τον καθένα!

Κι όμως, αυτή είναι η λογιστική εικόνα. Γιατί στην πραγματική ζωή, οι πολίτες δεν βλέπουν 486 κουλούρια, ούτε καν 10, ούτε καν 1. Βλέπουν «ούτε μισό». Ένα κουλούρι κομμένο στα δύο, σαν τις προσδοκίες, σαν τους μισθούς, σαν τις υποσχέσεις που τσακίζονται στη διαδρομή από το βήμα της ΔΕΘ μέχρι το ταμείο του φούρνου μετατρέποντας αυτο που φτιάχτηκε για να χορταίνει σε σύμβολο στέρησης, μια γεύση λιγοστή από το μεγάλο πανηγύρι των αριθμών.Το κουλούρι Θεσσαλονίκης δεν χρειάζεται επικοινωνιακούς συμβολισμούς. Από μόνο του, στην απλότητά του, λέει την αλήθεια.

Οι Έλληνες ζουν με τα μισά! Μισό μισθό, μισές ευκαιρίες, μισό κουλούρι. Και σε αυτό, καμία ΔΕΘ δεν μπορεί να βάλει σουσάμι για να το... γλυκάνει.