Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να διαλέξουν αν θα είναι «μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος».

Ως μια πρώτη μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσει ένα νέο συνολικό αφήγημα για τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στάθηκε η χθεσινή παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η ομιλία του είχε τουλάχιστον τέσσερις σαφείς πυλώνες: την επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την παρουσίαση του εναλλακτικού προγράμματος, την αναφορά στην παρακαταθήκη της διακυβέρνησης Τσίπρα που όμως συνοδεύτηκε με ένα ήπιο «καρφί» και το κάλεσμα σε προοδευτικές συνεργασίες.

Ο Φάμελλος επέλεξε να ανοίξει την ομιλία του με μια σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εφαρμόζει μια «άδικη και τοξική πολιτική», η οποία ενισχύει τα καρτέλ και επιβαρύνει τα νοικοκυριά με ακρίβεια και ανασφάλεια. Μίλησε για «διπλή εξαπάτηση», λέγοντας ότι η κυβέρνηση «αφαίρεσε δέκα και δίνει πίσω ένα» μέσω φοροαπαλλαγών που εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Σημείωσε ότι οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι «φυσικό φαινόμενο», αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που ευνοούν τους λίγους. Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να καταδείξει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά κοινωνικής υποχώρησης και ότι απαιτείται ριζική ανατροπή πορείας αλλά και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Παράλληλα, παρουσίασε την πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εστιάζοντας σε μια δέσμη μέτρων με κοινωνικό πρόσημο. Στην οικονομία έδωσε έμφαση στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των καταναλωτών με «μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για έναν χρόνο» και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Υποσχέθηκε φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και ενεργειακών εταιρειών και μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Στα εργασιακά μίλησε για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, αύξηση κατώτατου μισθού, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, ενώ για τους συνταξιούχους δεσμεύτηκε στην επιστροφή της 13ης σύνταξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε σε Υγεία και Παιδεία, με στόχο αύξηση δαπανών στο 7,5% και 5% του ΑΕΠ αντίστοιχα, μαζικές προσλήψεις σε ΕΣΥ και σχολεία, και κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Η ομιλία είχε και μια σαφή αναδρομή στο παρελθόν. Ο Φάμελλος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα 2015-2019 «έβγαλε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια», αναδεικνύοντας τη διαφορά με το «καταστροφικό σχέδιο Πισσαρίδη» που αποδίδει στη ΝΔ. Η αναφορά αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έβγαλε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη δύσκολη θέση στην οποία ενδεχομένως να μπει σήμερα αν ερωτηθεί στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου το τι θα πράξει ο ίδιος στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, το χθεσινό «καρφί» που επιφύλασσε στον πρώην Πρωθυπουργό ίσως μαρτυρά τη στάση που αναμένεται να κρατήσει σήμερα. «Στη Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές» ανέφερε χθες φωτογραφίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό.

Τέλος, το κάλεσμα σε συνεργασίες αποτέλεσε το πολιτικό αποκορύφωμα της ομιλία του. Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «η Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι τους» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπονόμευση του κράτους δικαίου και συγκάλυψη σκανδάλων. «Εμείς θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα», είπε, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να διαλέξουν αν θα είναι «μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος». Όπως ξεκαθάρισε, ακόμη και αν οι ηγεσίες άλλων κομμάτων διστάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία με μια «πρόταση κοινωνικής συμφωνίας».

Συνολικά, η ομιλία Φάμελλου στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε σε μια παράθεση μέτρων. Επιδίωξε να συγκροτήσει ένα νέο αφήγημα: ότι η χώρα χρειάζεται μια «Προοδευτική Ελλάδα» που θα εγγυηθεί δικαιοσύνη, διαφάνεια και κοινωνική προστασία. Η πολιτική πρόταση συνδέθηκε με την κριτική προς την κυβέρνηση, την επίκληση της παρακαταθήκης Τσίπρα αλλά και το «καρφί» που του επιφύλασσε αλλά και με το κάλεσμα για συμμαχίες. Το ζητούμενο, όπως τόνισε, είναι μια νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα ανατρέψει την τρέχουσα πορεία και θα φέρει ξανά την ελπίδα.