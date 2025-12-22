«Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί και οι αγρότες πρέπει να πάνε στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εξαπατά και απαξιώνει» τη διεκδίκηση των αγροτών, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος και τόνισε πως οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του πρωθυπουργού.

«Μαθαίνουμε ότι οι αγρότες θα βρουν εναλλακτικά εργαλεία για να μπορέσουν να απελευθερωθούν κάποιες δίοδοι, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία στις εθνικές οδούς. Μαθαίνω, όμως, ότι την ίδια περίοδο από την κυβέρνηση εισπράττουν αδιαλλαξία. Διότι δεν απαντάει σε τίποτα συγκεκριμένο και, μάλιστα, έρχονται πλέον και εξώδικα από εταιρείες ενέργειας και από τη ΔΕΗ, κάτι το οποίο απεικονίζει το πόσο πιεστικό και άδικο είναι το κράτος και η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επανέλαβε ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά όλους τους Έλληνες.

«Για να πούμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά: Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα, τα οποία είναι δίκαια και αντιστοιχούν σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο και στις προτάσεις μας. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί και οι αγρότες πρέπει να πάνε στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι υπόλοιποι πολίτες», υπογράμμισε.

«Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορεί η Πολιτεία να μην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και να έρχονται πλέον και εξώδικα με κίνδυνο κατασχέσεων από όλους όσους χρωστάνε σήμερα οι αγρότες και οι αγρότισσες χωρίς δική τους ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια επίλυση απ’ τη μεριά της Πολιτείας», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

