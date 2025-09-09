Ο Ν. Ανδρουλάκης δεν δίνει συναίνεση στον Κ. Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα. Δεν τον εμπιστεύεται και δεν τον εκτιμά. Θα συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση με τον τρόπο που το κάνει μέχρι τώρα. Θα το καταστήσει σαφές από το βήμα της ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο.

Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν πιστεύουν τίποτα: Ούτε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία ούτε ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει με ειλικρίνεια τη συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ.

Κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εκθέσει τον Ν. Ανδρουλάκη για αδιαλλαξία, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του κέντρου που θέλουν τη σύγκλιση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, και προετοιμάζει ένα μετεκλογικό αίτημα κυβερνητικής συνεργασίας, γνωρίζοντας ότι ο Ν. Ανδρουλάκης θα αρνηθεί.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να αλλάξει τη στρατηγική του παρά τη στροφή του πρωθυπουργού, όπως εξηγούν συνεργάτες του. Θα εξακολουθήσει να στηρίζει όποιες πολιτικές θεωρεί κοινωνικά επωφελείς και να ασκεί αντιπολίτευση όταν πιστεύει ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Δεν θα ρίξει τους τόνους, όπως τον κάλεσε ο Κ. Μητσοτάκης και θα εξακολουθήσει να καταγγέλλει την κυβέρνηση για διαφθορά, αλαζονεία, προστασία των καρτέλ, έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας.

Για τον Ν. Ανδρουλάκη η το αίτημα για ηθική στην πολιτική είναι το βασικό διακύβευμα στο οποίο θα επιμείνει.

Από την Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν «αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου», μιλούν για έναν πρωθυπουργό «προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας» και μια διακυβέρνηση «βουτηγμένη στα σκάνδαλα».

Σημειώνουν ότι για τον Κ. Μητσοτάκη, το «γαλάζιο» σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα «εντός εισαγωγικών».

Και προσθέτουν: «Με φοβερό θράσος, (ο πρωθυπουργός) εξέφρασε την…εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σχετικά με την αποδοχή από τον πρωθυπουργό της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη για τις ανεξάρτητες αρχές εκφράζουν την ελπίδα ότι «αυτή τη φορά το εννοεί, δεδομένου του παρελθόντος της κυβέρνησής του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών».

Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει στη Βουλή όλα τα οικονομικά μέτρα που είναι ευνοϊκά για τους πολίτες, διαφωνώντας όμως με τη βάση των επιλογών της κυβέρνησης που, όπως πιστεύουν, «δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από το βήμα της ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διατυπώσει με έντονο τρόπο το αίτημα για πολιτική αλλαγή, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα του μπορεί να εγγυηθεί μια αποτελεσματική διακυβέρνηση «με συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα».