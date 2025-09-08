Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Τα ηχητικά με τον Πάνο Καμμένο για εκλογή νέου Μητροπολίτη

eurokinissi eurokinissi
Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους, μεταξύ Καμμένου και αρχηγού της Κρητικής μαφίας, κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι διάλογοι του Πάνου Καμμένου με ηγετικό μέλος της κρητικής μαφίας, οι οποίοι καταγράφηκαν από τον «κοριό» της αστυνομίας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, που υποστηρίζει ότι «αστειευόταν», δεν αποκλείεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το MEGA.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Mega, στις συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ανακήρυξη νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου:

Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;
Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.
Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.
Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.
Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί, είμαστε κομπλέ.

Ο κ. Καμμένος, σχολιάζοντας τον διάλογο, ανέφερε πως πρόκειται για «πλάκα». Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος φέρεται να κρατά αποστάσεις, δηλώνοντας:

«Πήρα τον κ. Καμμένο στο τηλέφωνο και μέσα στην κουβέντα βγήκε και το θέμα με τον κ. Αρχιμανδρίτη. Εκείνος είπε ότι έκανε πλάκα. Με γεια του, με χαρά του».

Οι συνομιλίες αυτές έχουν ήδη ενταχθεί σε νέα δικογραφία. Στο πλαίσιο της έρευνας, δεν αποκλείεται να κληθούν να καταθέσουν εκτός από τον πρώην υπουργό και δύο δικαστικοί λειτουργοί, δύο αστυνομικοί καθώς και ένα διοικητικό στέλεχος στον χώρο της υγείας, τα ονόματα των οποίων επίσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

«Μαφία της Κρήτης»: Η απάντηση Καμμένου, ο αρχιμανδρίτης και τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου

«Μαφία της Κρήτης»: Η απάντηση Καμμένου, ο αρχιμανδρίτης και τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου

Ελλάδα
Η δικαίωση του Κοτζιά στη διαμάχη με τον Καμμένο

Η δικαίωση του Κοτζιά στη διαμάχη με τον Καμμένο

Ο Πληροφοριοδότης
Τέλος η δικαστική διαμάχη Καμμένου - Κοτζιά

Τέλος η δικαστική διαμάχη Καμμένου - Κοτζιά

Πολιτική
Η ατζέντα Τραμπ, τα δεξιότερα κόμματα και ο Πάνος Καμμένος

Η ατζέντα Τραμπ, τα δεξιότερα κόμματα και ο Πάνος Καμμένος

Πολιτική

NETWORK

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο ΑΔΜΗΕ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

Πλαστική στήθους: Οι κίνδυνοι των εμφυτευμάτων σιλικόνης

healthstat.gr
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025: Η ενέργεια σε κίνηση, η Ελλάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

ienergeia.gr
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων

ienergeia.gr
Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

healthstat.gr
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντείνεται η ανησυχία λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου

healthstat.gr
Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

Πόνος στην σπονδυλική στήλη: Πού οφείλεται;

healthstat.gr
Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

ienergeia.gr