Τα ηχητικά με τον Πάνο Καμμένο για εκλογή νέου Μητροπολίτη

Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους, μεταξύ Καμμένου και αρχηγού της Κρητικής μαφίας, κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι διάλογοι του Πάνου Καμμένου με ηγετικό μέλος της κρητικής μαφίας, οι οποίοι καταγράφηκαν από τον «κοριό» της αστυνομίας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας, που υποστηρίζει ότι «αστειευόταν», δεν αποκλείεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το MEGA.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Mega, στις συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε διαδικασίες που σχετίζονται με την ανακήρυξη νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου:

Κατηγορούμενος: Ωραία, εντάξει προεδράρα μου. Εντάξει αγάπη μου. Εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Κατηγορούμενος: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Κατηγορούμενος: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί, είμαστε κομπλέ.

Ο κ. Καμμένος, σχολιάζοντας τον διάλογο, ανέφερε πως πρόκειται για «πλάκα». Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος φέρεται να κρατά αποστάσεις, δηλώνοντας:

«Πήρα τον κ. Καμμένο στο τηλέφωνο και μέσα στην κουβέντα βγήκε και το θέμα με τον κ. Αρχιμανδρίτη. Εκείνος είπε ότι έκανε πλάκα. Με γεια του, με χαρά του».

Οι συνομιλίες αυτές έχουν ήδη ενταχθεί σε νέα δικογραφία. Στο πλαίσιο της έρευνας, δεν αποκλείεται να κληθούν να καταθέσουν εκτός από τον πρώην υπουργό και δύο δικαστικοί λειτουργοί, δύο αστυνομικοί καθώς και ένα διοικητικό στέλεχος στον χώρο της υγείας, τα ονόματα των οποίων επίσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία.