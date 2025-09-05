Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για τον νέο εθνικό πατριωτισμό.

Με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνεται το 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης, με ορίζοντα πενταετίας, αλλά και να αναπτύξει την ανάγκη για έναν νέο εθνικό πατριωτισμό, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί και πρόσφατα σε αναρτήσεις στα social media.

Σημεία από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα

Μέχρι να ανέβω στο βήμα είχα μια ανησυχία δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες η επίσημα διατυπωμένη θέση της κυβέρνησης ήταν ότι ενδιαφέρον για όσα λέω έχουν οι βιαστές, οι εμπρηστές και οι εγκληματίες. Βλέποντάς σας εδώ, διαπιστώνω ότι ήταν αβάσιμες οι ανησυχίες μου.

Η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά τον δημοκρατικό διάλογο.

Η οικονομία του 2030 αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Δεν έχω ευχάριστα νέα για εσάς. Θα προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος για τον προβληματισμό σας, τον τόπο και το μέλλον του. Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα, μπορεί αύριο να ακούσει την ομιλία του πρωθυπουργού. Εκεί θα δώσει τη δική του εικόνα, από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία και κάποιες παροχές. Θα επιστρέψει ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα που το πρώτο 8μηνο άγγιξε τα 8 δις ενώ το 2024 ήταν 6,4 δις πάνω από τον στόχο.

Κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής υπέρβασης αποτελούν οι έμμεσοι φόροι και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα μεσαία στρώματα.

Ο λόγος της διαρκούς επιβάρυνσης δεν είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας ή ενός ταμειακού αποθέματος για να βγούμε από τα μνημόνια από το 2018. Είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά ο στόχος δεν θα επιτευχθεί. Καμία εξαγγελία και παροχή δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο τη μεγάλη εικόνα, που είναι απογοητευτική και δυσοίωνη. Και μας τραβά από το μανίκι να υπάρξουν αποφάσεις τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, πριν οδηγηθεί εκ νέου στα βράχια. Αποφάσεις αλλαγής οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου. Ένα σχέδιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα ανατρέχει τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη μετατροπή της Ελλάδας σε βαλκανική εκδοχή καθυστέρησης.

Για οικονομικούς δείκτες

Δυστυχώς αποδείχθηκε μία χαμένη ευκαιρία (η έξοδος από τα μνημόνια). Σήμερα η πατρίδα μας πορεύεται για μία ακόμα φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες πολιτικές. Με εντελώς ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, που βασίζεται στο real estate και τον τουρισμό, με μια ρηχή ανάπτυξη που βασίζεται στην κατανάλωση λίγων, ένα διαβρωμένο κράτος και μια γενικευμένη διαφθορά που δεν αφήνει ανέγγιχτο κανένα τομέα της δημόσιας ζωής και είναι χωρίς προηγούμενο σε έκταση, μεγέθη και βάθος.

Χρόνο με το χρόνο απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο μέσος μισθός υπολείπεται περισσότερο από 50%, η αγοραστική δύναμη είναι 30% μικρότερη. Οι ανισότητες είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελλάδας του 2025.

Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, οι ανισότητες αντί να συρρικνώνονται, διευρύνονται. Το ποσοστό κάτω από τη φτώχεια το 2015 ήταν στο 21,4%, το 2019 στο 17,9% και παρά τις ασύγκριτα καλύτερες συνθήκες η κυβέρνηση κατάφερε να το ανεβάσει στο 19,6%.

Δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, 25οι στην ταχύτητα της δικαιοσύνης, 26οι σε αγοραστική δύναμη.

Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου το καμπανάκι του κινδύνου; Ας συζητήσουμε επιτέλους σοβαρά, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως πώς μπορούμε να την αλλάξουμε.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει όλη την ευθύνη. Δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη.

Με εκτεταμένη διαφθορά χτίζει μια κοινωνία χασμάτων, του ενός πέμπτου που το προνομιούχο ένα πέμπτο έχει τη δυνατότητα να ζει πλούσια και τα τέσσερα πέμπτα να τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία, είτε να μην τα βγάζουν πέρα και να πνίγονται στα χρέη. Με έναν πληθωρισμό που εξαϋλώνει το εισόδημα, των μικρών και των μεσαίων στρωμάτων.

Τα 1.300 ενός μισθού σήμερα αντιστοιχούν σε 900 ευρώ το 2019. Ο μισθός έχει χάσει το ένα τρίτο της αξίας του. Την ίδια στιγμή που ο μέσος Έλληνας δεν τα βγάζει πέρα, παρακολουθεί τα τρομακτικά υπερκέρδη των καρτέλ.

Έτσι ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία, ούτε η πατρίδα μπορεί να αντικρίζει με σιγουριά το μέλλον. Ευημερία και ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη δεν υπήρξε ούτε μπορεί να υπάρξει.

Ούτε οι αριθμοί ευημερούν. Εισάγουμε υποθηκεύοντας το μέλλον. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν, όσες γίνονται κατευθύνοντα επί το πλείστον στον τουρισμό και τα ακίνητα.

Μια οικονομία που στερείται σοβαρών άμεσων ξένων επενδύσεων και δημιουργεί πλούτο αυξάνοντας την κατανάλωση, είναι μια μη βιώσιμη οικονομία, που παράγει ανισότητες.

Σκανδαλώδης αναδιανομή εις βάρος των καταναλωτών με το καρτέλ του ρεύματος, υψηλό ιδιωτικό χρέος, στεγαστική κρίση, δημογραφική γήρανση, κίνδυνοι κλιματικής κρίση. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομία και η χώρα ήδη εκπέμπουν SOS. Σαν μία τεράστια επιγραφή που αναβοσβήνει «προσοχή, αδιέξοδο».

Για σχέδιο ανάταξης

Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, εφάμιλλο των περιόδων Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά θα βρεθεί εκ νέου σε υπαρξιακή κρίση. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο ανάταξης, με ορίζοντα πενταετίας.

Πρώτος άξονας, το κράτος. Χρειαζόμαστε ένα άλλο κράτος, ισχυρό και δίκαιο. Με κανόνες, αξιοκρατία, διαφάνεια. Να υπηρετεί, όχι να ταλαιπωρεί. Να καθοδηγεί τις παραγωγικές δυνάμεις με μέτρα και κίνητρα σε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο.

Ένα ηθικό που έχει γίνει πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα: την εντιμότητα. Η διαφθορά που ξεκινά από θύλακες της κυβέρνησης, διαβρώνει το κράτος. Η αναξιοκρατία που ξεκινά από το κυβερνητικό μέγαρο, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Η μεροληψία, η εύνοια για τους δικούς μας, τους έχοντες, απλώνεται στη δικαιοσύνη και απαξιώνει το κράτος. Έχουν συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη. Να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης.

Πρέπει από το κράτος της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων και της ανικανότητας να περάσουμε σε ένα φιλικό στην ανάπτυξη και τον πολίτη. Ανοιχτό στην πλειοψηφία.

Με θεσμική θωράκιση του κράτους δικαίου, αποδέσμευση της δικαιοσύνης από κυκλώματα, αξιολόγηση δομών και προσώπων και επιβράβευση της προσφοράς των δημόσιων λειτουργών, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση.

Δεύτερος άξονας: το παραγωγικό μοντέλο. Με ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στρατηγικές επενδύσεις στην ευφυή και πράσινη γεωργία, ενίσχυση της μεταποίησης, ώστε το made in Greece να σημαίνει ποιότητα. Με σχεδιασμό μιας νέας, ολιστικής βιομηχανικής πολιτικής, τη στήριξη της καινοτομίας, της αμυντικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ενέργειας. Με την ενίσχυση υποδομών και ανάπτυξη logistics parks, με επένδυση στην ψηφιακή οικονομία.

Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει παραγωγική πυξίδα, να γίνει διακομετακομιστικός κόμβος, τεχνολογικός και ενεργειακός.

Τρίτος άξονας: η εργασία. Απαραίτητος όρος η πλήρης επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων. Με αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση, γενναίες αυξήσεις. Στόχος πρέπει να είναι η παραγωγική εργασία με αξιοπρεπείς αμοιβές. Αυτό σημαίνει μείωση των ωρών με αύξηση των αποδοχών, με στόχο το 35ωρο με καλύτερους μισθούς. Και μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας.

Τέταρτος άξονας: ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια. Δημιουργία υποδομών και δημιουργία πλαισίου ενεργειακής δημοκρατίας. Με εξωχρηματιστηριακή αγορά ενέργειας, με διμερή συμβόλαια και όχι από τα καρτέλ τεσσάρων εταιρειών. Με έμπρακτη υποστήριξη παραγωγών ΑΠΕ για μπαταρίες στις υφιστάμενες δυνάμεις. Με ενίσχυση εσωτερικού δικτύου και μετεξέλιξη σε έξυπνο, επέκταση ενεργειακών κοινοτήτων. Με επέκταση της παραγωγής και ενεργειακού συμψηφισμού και σε επίπεδο κατοικίας.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=gfGplCIfZ24}