Δυο κόσμοι στο ΠΑΣΟΚ και μετά την 3η Σεπτέμβρη

Δυο κόσμοι στο ΠΑΣΟΚ και μετά την 3η Σεπτέμβρη
Με διαφορετικό τρόπο είδαν την ίδια εκδήλωση, στο Ζάππειο, για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, όσοι στηρίζουν την ηγεσία και όσοι δεν την εμπιστεύονται. Η απόκλιση, αν και δεν εκδηλώνεται δημόσια, δείχνει πόση εύφλεκτη ύλη μεταφέρεται με το τρένο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι μεν τονίζουν ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, οι δε θυμίζουν ότι έγινε πρωτοφανής κινητοποίηση από την Χαριλάου Τρικούπη και σημειώνουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν εξαιρετικά υψηλός.

Οι μεν προβάλλουν ότι υπήρχε κλίμα ενωτικό, με τους εκπροσώπους όλων των τάσεων να αγκαλιάζονται πραγματικά και συμβολικά, οι δε υποστηρίζουν ότι το χειροκρότημα την ώρα της ομιλίας του Ν. Ανδρουλάκη ήταν χλιαρό.

Οι μεν αναδεικνύουν τον υψηλού επιπέδου προγραμματικό λόγο που αρθρώθηκε για το δημογραφικό, οι δε νοσταλγούν ανάλογες εκδηλώσεις που είχε προετοιμάσει η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά γιατί τις θεωρούν περισσότερο επιτυχημένες.

Διαφορετικές προσεγγίσεις υπάρχουν και επί της ουσίας της στρατηγικής. Στην Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στη διάζευξη εντιμότητας/διαφθοράς προβάλλοντας την εντιμότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι της «έλλειψης ηθικών φραγμών» της κυβέρνησης Μητσοτάκη την οποία καταγγέλλουν.

Οσοι αμφισβητούν τις ικανότητες και τις βασικές επιλογές του Ν. Ανδρουλάκη αντιτείνουν σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι πρόκειται για αυτοκαταστροφική πορεία δεδομένου του αμαρτωλού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ (Ακης, Γιάννος κοκ) που δεν έχει ξεχαστεί και της πολύ ισχυρότερης κραυγής της αντισυστημική αντιπολίτευσης (Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος) που θέλει τον πρωθυπουργό στη φυλακή.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τη διαδικασία διαμόρφωσης αυτής της στρατηγικής, δεδομένου ότι δεν συζητήθηκε ούτε καν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου, πόσο μάλλον στα προβλεπόμενα από το καταστατικό όργανα του κόμματος.

Μέχρι τις δημοσκοπήσεις που θα καταγράψουν τον πολιτικό αντίκτυπο της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να δεχθεί εξ οικείων βέλη. Αλλά μετά, και ανάλογα με την αξιολόγηση των επιδόσεών του, δεν αποκλείεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας.

Αλλωστε, υπάρχει τέτοια εγγενής τάση. Οι βολές του Π. Γερουλάνου στον Χ. Δούκα, με τη σημείωση ότι λόγω συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές καθυστέρησε στα αυτοδιοικητικά, είναι πολύ ενδεικτικές των υπόγειων ρευμάτων που κινούνται στην αθέατη πλευρά, με πρωταγωνιστές όσους διεκδίκησαν την ηγεσία και δυσκολεύονται να οργανώσουν έναν επόμενο γύρο.

