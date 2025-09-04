Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Επίθεση Πολάκη σε Γεωργιάδη: Αχαΐρευτος είσαι εσύ, λαδέμπορα

Επίθεση Πολάκη σε Γεωργιάδη: Αχαΐρευτος είσαι εσύ, λαδέμπορα Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook επιστρέφει τον χαρακτηρισμό «αχαΐρευτος» στον Αδωνι Γεωργιάδη.

Σφοδρή επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τον χαρακτηρισμό «αχαΐρευτοι» που πρόσαψε ο υπουργός Υγείας στους γιατρούς και τους νοσηλευτές οι οποίοι διαμαρτύρονται σε νοσοκομεία που κατά καιρούς επισκέπτεται.

Ο υπουργός Υγείας προκάλεσε αντιδράσεις με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Δεν πα να φωνάζουν οι διάφοροι αχαΐρευτοι, φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ, με ταχύτητα μεγάλη...».

{https://www.facebook.com/reel/1920162551877571}

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook επιστρέφει τον χαρακτηρισμό «αχαΐρευτος» στον Αδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας πως «αν δεν σε μάζευε ο Σαμαράς θα πούλαγες ακόμα νανογιλεκα».

«Κανενα ΕΣΥ δεν αλλάζει! Απλά τρως τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε "ενεργειακές αναβαθμίσεις" με πενταπλάσιο κόστος από το κανονικό. Εβαλες 500 εκατομμύρια για "ενεργειακές αναβαθμίσεις" και ούτε σαράντα εκατομμύρια για εξοπλισμούς», τονίζει ο Π. Πολάκης και κατηγορεί τον Αδ. Γεωργιάδη ότι «πουλά μούρη με άλλων έργα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«Αχαϊρευτος εισαι εσυ ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ!!

Που αν δεν σε μαζευε ο Σαμαρας θα πουλαγες ακόμα νανογιλεκα!!

Κανενα ΕΣΥ δεν αλλαζει!Απλα τρως τα λεφτα του Ταμειου ανακαμψης σε "ενεργειακες αναβαθμισεις» με πενταπλασιο κοστος απο το κανονικο.Εβαλες 500 εκατομμυρια για «ενεργειακες αναβαθμισεις» και ουτε σαραντα εκατομμυρια για εξοπλισμους!!!

Οταν εμεις μεσα στα μνημονια βαλαμε 220 σε εξοπλισμους και νεες κατασκευες βρισκοντας χρηματα εκει που δεν υπηρχαν!!!

Πηγες να οικειοποιηθεις και το νεο νοσοκομειο Κομοτηνης ,απο τη δωρεα Νιαρχου ,που ουτε εχεις κουνησει το δακτυλακι σου και το οποιο ηταν δικη μου ιδεα και προταση και που αν ημασταν εμεις κυβερνηση θα ειχε παραδοθει και θα δουλευε!!! Αλλα οι προκατοχοι σου το μονο που τους ενοιαζε ηταν πως θα αυξησουν το κοστος κατασκευής και ετσι εφτα χρονια μετα απο την υπογραφη της Δωρεας Νιαρχου δεν εχει φτιαχτει ακομα!!!(και το Παιδιατρικο Θεσσαλονικης -και αυτο δικη μου ιδέα και προταση που δεχτηκε ο Δρακοπουλος του Ιδρυματος Νιαρχου- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ!!)

Αντε ξεφτιλα που τολμας και μιλας οταν εχεις ιδιωτικοποιησει τα παντα και πουλας μουρη με αλλων εργα!!!

ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ Ε ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ!!»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4048157695427681&id=100007004708966&mibextid=wwXIfr&rdid=0JxEj2WQf2XP2CKw#}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Γιώργος Αλικάκος: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών – Ήταν πρώην μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

ΚΚΕ: Κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις Γεωργιάδη ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του

ΚΚΕ: Κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις Γεωργιάδη ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του

Πολιτική
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Πολιτική
Ζαχαριάδης κατά Γεωργιάδη: Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας

Ζαχαριάδης κατά Γεωργιάδη: Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας

Πολιτική
Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Επιχειρήσεις

NETWORK

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) στην Αγορά Εξισορρόπησης

ienergeia.gr
Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

healthstat.gr
Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

healthstat.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

ienergeia.gr
«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

«Επιδημία» τα παράνομα σκευάσματα για το αδυνάτισμα – Πώς θα τα αναγνωρίσετε

healthstat.gr
Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

Απάντηση του ΥΠΕΝ αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για σχέδια δόμησης στην Πολύαιγο

ienergeia.gr
Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

Χοληστερίνη: Με επιτυχία στέφθηκε μία ακόμη κλινική δοκιμή ενός νέου φαρμάκου της Merck

healthstat.gr