Επίθεση Πολάκη σε Γεωργιάδη: Αχαΐρευτος είσαι εσύ, λαδέμπορα

Σφοδρή επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, με αφορμή τον χαρακτηρισμό «αχαΐρευτοι» που πρόσαψε ο υπουργός Υγείας στους γιατρούς και τους νοσηλευτές οι οποίοι διαμαρτύρονται σε νοσοκομεία που κατά καιρούς επισκέπτεται.

Ο υπουργός Υγείας προκάλεσε αντιδράσεις με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ακούγεται να λέει: «Δεν πα να φωνάζουν οι διάφοροι αχαΐρευτοι, φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ, με ταχύτητα μεγάλη...».

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook επιστρέφει τον χαρακτηρισμό «αχαΐρευτος» στον Αδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας πως «αν δεν σε μάζευε ο Σαμαράς θα πούλαγες ακόμα νανογιλεκα».

«Κανενα ΕΣΥ δεν αλλάζει! Απλά τρως τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε "ενεργειακές αναβαθμίσεις" με πενταπλάσιο κόστος από το κανονικό. Εβαλες 500 εκατομμύρια για "ενεργειακές αναβαθμίσεις" και ούτε σαράντα εκατομμύρια για εξοπλισμούς», τονίζει ο Π. Πολάκης και κατηγορεί τον Αδ. Γεωργιάδη ότι «πουλά μούρη με άλλων έργα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«Αχαϊρευτος εισαι εσυ ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ!!

Που αν δεν σε μαζευε ο Σαμαρας θα πουλαγες ακόμα νανογιλεκα!!

Κανενα ΕΣΥ δεν αλλαζει!Απλα τρως τα λεφτα του Ταμειου ανακαμψης σε "ενεργειακες αναβαθμισεις» με πενταπλασιο κοστος απο το κανονικο.Εβαλες 500 εκατομμυρια για «ενεργειακες αναβαθμισεις» και ουτε σαραντα εκατομμυρια για εξοπλισμους!!!

Οταν εμεις μεσα στα μνημονια βαλαμε 220 σε εξοπλισμους και νεες κατασκευες βρισκοντας χρηματα εκει που δεν υπηρχαν!!!

Πηγες να οικειοποιηθεις και το νεο νοσοκομειο Κομοτηνης ,απο τη δωρεα Νιαρχου ,που ουτε εχεις κουνησει το δακτυλακι σου και το οποιο ηταν δικη μου ιδεα και προταση και που αν ημασταν εμεις κυβερνηση θα ειχε παραδοθει και θα δουλευε!!! Αλλα οι προκατοχοι σου το μονο που τους ενοιαζε ηταν πως θα αυξησουν το κοστος κατασκευής και ετσι εφτα χρονια μετα απο την υπογραφη της Δωρεας Νιαρχου δεν εχει φτιαχτει ακομα!!!(και το Παιδιατρικο Θεσσαλονικης -και αυτο δικη μου ιδέα και προταση που δεχτηκε ο Δρακοπουλος του Ιδρυματος Νιαρχου- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ!!)

Αντε ξεφτιλα που τολμας και μιλας οταν εχεις ιδιωτικοποιησει τα παντα και πουλας μουρη με αλλων εργα!!!

ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ Ε ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ!!»

