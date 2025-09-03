Ζαχαριάδης κατά Γεωργιάδη: Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ, λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για υπεραλαζονία της εξουσίας στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης κατηγορεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που ανάρτησε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης όπου ακούγεται να λέει «Δεν παν' να φωνάζουν διάφοροι αχαΐρευτοι, φτιάχνουμε το νέο ΕΣΥ με ταχύτητα μεγάλη και μία από τις αποδείξεις είναι το Κέντρο Υγείας εδώ στις Σάπες».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του λέει αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας ότι «αντί να απολογείται για την κατάσταση στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης, είχε το θράσος να αποκαλέσει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν ως «αχαΐρευτους». Με αφορμή τα έργα ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Σαπών του νομού Ροδόπης ανάρτησε ένα προσβλητικό video για όσους του ασκούν κρητική. Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης».

Στην ανάρτησή του συνεχίζει λέγοντας πως «μόλις λίγες μέρες πριν ήρθαν στο φως τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την χώρα μας ουραγό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Είναι επίσης γνωστό ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είμαστε «πρωταθλητές» στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και την περίθαλψη.

»Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχοποιούν τους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορούν να υποκατασταθούν με video στα social media και προσβολές» αναφέρει ο Κώστας Γεωργιάδης.

Καταλήγει στην ανάρτησή του τονίζοντας πως «αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, αυτός είναι ο ορισμός της λάσπης, αυτός είναι ο ορισμός της συκοφάντησης των εργαζόμενων που όλοι μαζί υποτίθεται χειροκροτούσαμε και ευχαριστούσαμε πριν πέντε χρόνια. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

{https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1963210829790130685}