Πολιτική

Φάμελλος: Μεσαίωνας, σκλαβιά των εργαζόμενων το 13ωρο που επιχειρούν Μητσοτάκης και Κεραμέως

Φάμελλος: Μεσαίωνας, σκλαβιά των εργαζόμενων το 13ωρο που επιχειρούν Μητσοτάκης και Κεραμέως Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Συνάντηση Φάμελλου με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να αποσυρθεί το «αντεργατικό νομοσχέδιο» και χαρακτήρισε «μεσαίωνα» και «σκλαβιά» των εργαζόμενων το 13ωρο που «επιχειρούν» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νίκη Κεραμέως.

«Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργασία και δεν μπορεί η εργασία να μην απολαμβάνει το οφέλη της ανάπτυξης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού.

«Το 13ωρο που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης και κ. Κεραμέως είναι μεσαίωνας. Είναι σκλαβιά των εργαζόμενων. Μιλάμε για εργαζόμενους που θα φεύγουν νύχτα και θα γυρίζουν νύχτα. Και δεν θα ξέρουν και τι τους περιμένει την επόμενη νύχτα, διότι μπορεί να τους περιμένει και μια διήμερη σύμβαση… Ζητάμε την απόσυρση αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου και πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει να μην γυρίσει τόσα χρόνια πίσω η Ελλάδα», δήλωσε.

«Αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, για εργαζόμενους με εργασία όλο τον χρόνο, πάμε πίσω. Αυτός είναι ο οδοστρωτήρας που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, διότι το μόνο που θέλει να υποστηρίξει είναι τα υπερκέρδη των καρτέλ», συμπλήρωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Εκπροσωπείτε έναν κλάδο, ο οποίος έχει ανοιχτά ζητήματα όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η ελαστικότητα στην απασχόληση, η εποχικότητα και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα του επιδόματος ανεργίας. Από τη μία λέμε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι το περιβάλλον και οι άνθρωποι του, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού είναι άνεργοι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε ως χώρα στο περιορισμένο και ανεπαρκές μέτρο του επιδόματος ανεργίας», τόνισε και υπογράμμισε τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερους μισθούς.

«Αν έχουμε καλύτερες υπηρεσίες τουρισμού, καλύτερες υπηρεσίες στη σίτιση και καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους, θα είναι προς το συνολικό συμφέρον της ελληνικής οικονομίας», συμπλήρωσε. Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=m9PxHkRK5fM}

