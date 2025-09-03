Games
Ανδρουλάκης για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή - Εκδηλώσεις στο Ζάππειο

Ανδρουλάκης για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή - Εκδηλώσεις στο Ζάππειο Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου που ανήρτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την 51η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.

Το μήνυμα του κ. Ανδρουλάκη συνοδεύει μια φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, από την παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου 1974.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1337203701097811&id=100044245818698&rdid=OdRCjmKkHn2K6rIk#}

Στο Ζάππειο οι εκδηλώσεις

Στο Ζάππειο σήμερα το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική - υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις - Διεργασίες - Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα - Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσο

