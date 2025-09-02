Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι η προστασία των θεσμών, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων αποτελούν «κλειδί» για να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση και η περιθωριοποίηση της χώρας.

Σε σημερινή του ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη του Ινστιτούτου του. Σε αυτό το σημείο της ομιλίας του ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει μια απραγματικότητα που έρχεται να επιβεβαιώσει το σχόλιο του περί «βαλκανοποίησης της χώρας».

Όπως σημειώνει «Μ' ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας. Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης, αν συνυπολογίσει τη διαφθορά, το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων, που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος Βαλκανοποίηση, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής.»

Η κριτική από πλευράς Τσίπρα υπενθυμίζει ότι η προστασία των θεσμών, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων αποτελούν «κλειδί» για να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση και η περιθωριοποίηση της χώρας.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

