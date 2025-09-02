Games
ΠΑΣΟΚ - Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Live η δεύτερη συνέντευξη Τύπου

Τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες ξεκίνησαν χθες Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Καθ'ολη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Η δεύτερη συνέντευξη Τύπου - με τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη» - πραγματοποιείται σήμερα με ομιλητές τους: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδη, Π. Χρηστίδη, Φ. Παρασύρη, Ι. Τσίμαρη.

Παρακολουθήστε live εδώ:

