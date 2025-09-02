Games
Νέα Αριστερά: Η έρευνα για τα Τέμπη κλείνει - Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις

Η Νέα Αριστερά «στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη τη δικαιοσύνη και απαιτώντας πλήρη διαφάνεια» στην υπόθεση των Τεμπών.

«Η αποκάλυψη του in.gr για τα εννέα κενά στον δικαστικό φάκελο της τραγωδίας των Τεμπών επιβεβαιώνει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να "κλείσει" την υπόθεση με πρόχειρες διαδικασίες, θυσιάζοντας την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στο βωμό της συγκάλυψης», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και ζητά, μεταξύ άλλων, να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Η ΝΔ πανηγυρίζει για ένα πόρισμα της Πυροσβεστικής που χρειάστηκε… δυόμισι χρόνια για να καταλήξει ότι "δεν βρέθηκαν ίχνη έκρηξης"- εκεί όπου τα ίχνη είχαν προ πολλού χαθεί με το διαβόητο "μπάζωμα". Κι όμως, η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως "νίκη" απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν ξεκάθαρα την προσπάθεια να θολώσει το τοπίο με ασαφείς εξηγήσεις ώστε να ξεπλυθούν οι τεράστιες ευθύνες της.

Αυτό, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι δικαιοσύνη, αλλά ένα κακοπαιγμένο θέατρο, με θεατές τους πολίτες που τριάντα μήνες μετά δεν γνωρίζουν ακόμη τι πραγματικά συνέβη.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί:

1) Να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία.
2) Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για το μπάζωμα και την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.
3) Να σταματήσει η κυβέρνηση να προσβάλλει τη μνήμη των 57 νεκρών με "πανηγυρικούς" πάνω στα συντρίμμια.

Η Νέα Αριστερά στέκεται απέναντι στην κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη τη δικαιοσύνη και απαιτώντας πλήρη διαφάνεια».

