Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν Φωτογραφία: SOOC
«Η κυβερνητική πολιτική στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, φορτώνει υπερφορολόγηση, αφήνει ανεξέλεγκτο το ενεργειακό κόστος και στερεί από τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε χρηματοδότηση», τονίζει ο Τομέας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ.

«Η ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περιόδου του 2025 αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια: η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν τον αφανισμό», τονίζει ο Τομέας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Επικαλείται τα στοιχεία της ΕΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τα οποία:

-6 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση πωλήσεων.

-3 στις 4 καταγράφουν εκρηκτική αύξηση λειτουργικού κόστους.

-1 στις 2 δηλώνει ότι δεν διαθέτει ρευστότητα ούτε για τρεις μήνες.

Υποστηρίζει ότι «την ώρα που οι μικρομεσαίοι στενάζουν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για άλλη μια φορά με βαλίτσες γεμάτες ψεύτικες υποσχέσεις». Σχολιάζει ότι «όπως κάθε χρόνο, θα μιλήσει για "ανάπτυξη", ενώ η πραγματική οικονομία βουλιάζει. Θα μιλήσει για "στήριξη της επιχειρηματικότητας", ενώ στηρίζει μόνο τους λίγους και ισχυρούς».

Σύμφωνα όμως με τον αρμόδιο τομέα του ΠΑΣΟΚ, «η κυβερνητική πολιτική στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, φορτώνει υπερφορολόγηση, αφήνει ανεξέλεγκτο το ενεργειακό κόστος και στερεί από τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι λουκέτα, ανεργία και κοινωνική ανασφάλεια».

Απέναντι σε αυτή την «πολιτική παρακμής», όπως τη χαρακτηρίζει, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτει «ξεκάθαρη πρόταση» για:

-Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών για τους μικρούς και μεσαίους.

-Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με κοινωνικούς όρους.

-Μέτρα στήριξης της κατανάλωσης και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.

-Προστασία της εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης.

Προσθέτει ότι θα ανακοινωθούν και περαιτέρω μέτρα από τον πρόεδρο του κόμματος στις 13 Σεπτεμβρίου.

«Η ΔΕΘ δεν μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό σόου. Οφείλει να γίνει αφετηρία για μια νέα πορεία με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι στους μικρομεσαίους. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Γιατί χωρίς μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει ούτε υγιής οικονομία, ούτε κοινωνική ισορροπία», αναφέρει καταληκτικά ο αρμόδιος τομέας του ΠΑΣΟΚ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΣΟΚ - Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Live η πρώτη συνέντευξη Τύπου

ΠΑΣΟΚ - Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Live η πρώτη συνέντευξη Τύπου

Πολιτική
Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Οικονομία
Η «φθινοπωρινή σύναξις των διαφωνούντων» στη βάφτιση της κόρης Πάνα

Η «φθινοπωρινή σύναξις των διαφωνούντων» στη βάφτιση της κόρης Πάνα

Ο Πληροφοριοδότης
ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

healthstat.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr