Επιμένει ο Φλωρίδης για αντιδράσεις στα λιμάνια κατά Ισραήλ: Αυτοκτονικές, η Ελλάδα πάνω από τη Γάζα

Επιμένει ο Φλωρίδης για αντιδράσεις στα λιμάνια κατά Ισραήλ: Αυτοκτονικές, η Ελλάδα πάνω από τη Γάζα Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ
«Άρα, εμείς θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, κυνηγώντας το Ισραήλ, κάνοντας αυτό που κάνει και η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Όποιος υπονομεύει τη συμμαχία με το Ισραήλ εξυπηρετεί την Τουρκία», είχε δηλώσει πριν από περίπου έναν μήνα από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Φλωρίδης, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και πολιτών. Έναν μήνα μετά, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις στα ελληνικά λιμάνια υπέρ της Γάζας, φάνηκε αμετακίνητος στην άποψη που είχε εκφράσει τότε στο Κοινοβούλιο.

«Κάτι είπα στη Βουλή και ξεσηκώθηκαν πάλι εκεί, για το "παιχνίδι" που επιχείρησαν να παίξουν κάποιοι στα ελληνικά λιμάνια με το Ισραήλ», είπε αρχικά και ερωτηθείς γιατί χαρακτηρίζει «παιχνίδι» τις φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες απάντησε: «Ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Δεν είναι απλώς ένας στρατηγικός σύμμαχος στα λόγια. Παρότι έχει πόλεμο, και έχει ανάγκη από πολεμικό υλικό, την περασμένη εβδομάδα παρέδωσε τους υπερσύγχρονους πυραύλους που είχε παραγγείλει η Ελλάδα. Συνεχίζει κανονικά τις παραδόσεις».

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις στα λιμάνια, πρόσθεσε: «Αυτές οι κινητοποιήσεις τι ήταν; Ήταν να επιτεθούμε εμείς στον μεγαλύτερο στρατηγικό μας σύμμαχο, δηλαδή να... αυτοκτονήσουμε».

Αναφερομένος στην Τουρκία, είπε: «Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας είπε ότι η χώρα του κλείνει τα λιμάνια της και δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο Ισραήλ. Άρα, εμείς θέλαμε να αυτοκτονήσουμε, κυνηγώντας το Ισραήλ, κάνοντας αυτό που κάνει και η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ».

Στο σχόλιο του δημοσιογράφου ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στα λιμάνια «για τη Γάζα φώναζαν», ο κ. Φλωρίδης είπε: «Πριν από τη Γάζα και τον οποιοδήποτε - που και τα ελληνικά αεροπλάνα έριξαν βοήθεια στη Γάζα - υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει αυτός ο λαός, αυτή η πατρίδα, την οποία πρέπει να βάζουμε πάνω από όλα. Δεν θα αυτοκτονήσουμε εμείς».

