Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας

Γεωργιάδης: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Αδωνις Γεωργιάδης.

«Πολιτικό ταλέντο» χαρακτήρισε ο Αδωνις Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «αν κάνει κόμμα, θα τον καλωσορίσω στην πολιτική αρένα».

«Τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, με διαφορά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα και όλους. Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει τότε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα, στην πρώτη του επαφή με την κάλπη, παγκοσμίως άγνωστος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24.

Ωστόσο, όπως είπε, «Δεν συμβάδισε η προσπάθειά του με το ταλέντο του. Δεν εξελίχθηκε, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγω, αν αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα τον καλωσορίσω στην πολιτική αρένα, με μεγάλη χαρά».

Αναφερόμενος στους τωρινούς πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας (Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Φάμελλο), τους χαρακτήρισε ανθρώπους «χωρίς λάμψη και χάρη, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο».

Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε, «είναι ένας πολιτικός που έχει μία άλφα χάρη. Αν κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν συνεχίσει την ίδια κασέτα νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον».

