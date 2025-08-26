ΠΑΣΟΚ για εργασιακό νομοσχέδιο: «Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα»

«Από το 8ωρο στο 13ωρο. Η ΝΔ ξηλώνει τα εργασιακά δικαιώματα» τονίζουν από πλευράς ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν με κοινή τους δήλωση ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παύλος Χρηστίδης, και ο Γραμματέας Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Δήμας, με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση.

Οι δύο στελέχη τονίζουν ότι, μετά τον νόμο Χατζηδάκη (ν. 4808/2021) και τον νόμο Γεωργιάδη (ν. 5053/2023), η κυβέρνηση «συνεχίζει με συνέπεια την απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου».

Όπως τονίζεται στην δήλωσή τους «Υπηρετώντας το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας και της χαμηλής παραγωγικότητας, εισάγονται διατάξεις που: αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας, επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου, αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας, περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης, θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου. Η άρνηση του εργαζoμένου να απασχοληθεί υπερωριακά καθίσταται νομικά επισφαλής. Με τις ρυθμίσεις περί “ευελιξίας”, το νομοσχέδιο αποδομεί το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ενισχύει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων. Παράλληλα: Θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία, Καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες, Καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες.»

«Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον. Λέμε ΟΧΙ στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Λέμε ΟΧΙ στην εργασία χωρίς δικαιώματα. Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα.» καταλήγουν από πλευράς ΠΑΣΟΚ.