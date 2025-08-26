Games
Τρία διλήμματα για τον Ν. Ανδρουλάκη

Τρία διλήμματα για τον Ν. Ανδρουλάκη
Θα επικρατήσει ο καταγγελτικός ή ο προγραμματικός λόγος; Πόσο θα σηκώσει τους τόνους στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής; Απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα θα δείξει αδιαφορία ή επιθετικότητα; Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλείται να κάνει απαιτητικές επιλογές πριν ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη.

Από το Μέγαρο Μαξίμου τον ωθούν σε αντιπαράθεση χαμηλού επιπέδου, με φανατισμό, βαρείς χαρακτηρισμούς και ατάκες τηλεοπτικής κατανάλωσης. Προεξοφλούν ήδη ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταγγείλει τον πρωθυπουργό ό,τι και να ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ και θα πλειοδοτήσει σε παροχές. Τον κατηγορούν, προκαταβολικά, ως λαϊκιστή και εκφραστή της τυφλής διαμαρτυρίας που αντιγράφει τις πρακτικές του προμνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ.

Η προσπάθεια γίνεται για να επανασυσπειρωθεί ο κόσμος του κέντρου γύρω από τον Κ. Μητσοτάκη αφού πειστεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανεύθυνο κόμμα που εξαπατά τους πολίτες για ψηφοθηρικούς λόγους.

Με την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου σε ανοιχτή γραμμή με τον Ν. Ανδρουλάκη, κεντρικό ομιλητή στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη τον Τάσο Γιαννίτση και συντάκτη της πρότασης για τον εκσυγχρονισμό του κράτους τον Σταύρο Μπένο, το κυβερνητικό αφήγημα αποδυναμώνεται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με αυτές τις επιλογές προσώπων δείχνει ότι επενδύει στους άριστους της κεντροαριστεράς, στους σοφούς του παλιού, μεγάλου, κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ, στους επιτυχημένους πρώην υπουργούς που μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους στη νεότερη γενιά του κόμματος που ηγείται σήμερα.

Βάσει αυτών των επιλογών προκύπτει το συμπέρασμα ότι το βάρος θα δοθεί στον προγραμματικό και όχι στον καταγγελτικό λόγο, με το "κυβερνητικό σχέδιο των 100 ημερών" να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασής του.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής τον τόνο δίνουν οι καθημερινές αψιμαχίες του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που έχουν περισσότερο συνθηματολογικό παρά ουσιαστικά πολιτικό περιεχόμενο.

Σε συνθήκες τόσο έντονης πόλωσης δεν είναι εύκολο να κρατηθούν ισορροπίες. Και αυτό αγγίζει ακόμη και τα εθνικά θέματα. Στην Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ανησυχούν και προβλέπουν ότι τα ελληνοτουρκικά θα βρίσκονται στην επικαιρότητα το φθινόπωρο. Ο πειρασμός να σηκωθούν οι τόνοι είναι μεγάλος, με δεδομένο ότι αυτό συνήθως αποφέρει, έστω πρόσκαιρα, επικοινωνιακά κέρδη. Από την άλλη, μια υπεύθυνη αντιπολίτευση κινείται προσεκτικά και με μετριοπάθεια στα διπλωματικά, προτάσσοντας το συμφέρον της χώρας και όχι το κομματικό όφελος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει επιρρεπής σε τέτοιες υπερβολές αλλά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα πιέσουν για σκληρή γραμμή στα εθνικά ή μπορεί. και να αυτενεργήσουν.

Η ερώτηση που σίγουρα θα δεχτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη στις 14 Σεπτεμβρίου θα αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε συζητήσεις που γίνονται με συνεργάτες του, διατυπώνονται διάφορες απόψεις για το πώς θα είναι καλύτερο να κινηθεί. Την τελική απόφαση θα την πάρει ο ίδιος, σταθμίζοντας τον αντίκτυπο που θα έχει μια επιθετική στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό όχι μόνο την επόμενη μέρα της ΔΕΘ, αλλά τους επόμενους μήνες, όταν ο Αλ. Τσίπρας θα πρωταγωνιστεί στη δημόσια σφαίρα με την έκδοση του βιβλίου του. Αυτό που ήδη προεξοφλείται είναι ότι δεν θα αφήσει κανένα παράθυρο συνεργασίας ανοιχτό στο κοντινό ή πιο μακρινό μέλλον.

