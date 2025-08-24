Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμη μια φορά ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος

ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμη μια φορά ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος
Όσα τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Πυρά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη για αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Την περασμένη Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος. Ανταποκρίθηκαν θετικά ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα δήλωση των 4 κομμάτων για την Παλαιστίνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας.

Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα.

Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κατι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Αύριο κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.
Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα, το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές

Πολιτική
Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό

Κόντρα Ζαχαριάδη - Γεωργιάδη για την εξίσωση κομμουνισμού με ναζισμό

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη επιδεικνύει αλαζονική συμπεριφορά

Πολιτική
Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Παπαδημούλης: Μακάρι ο Αλέξης να επιστρέψει

Πολιτική

NETWORK

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr