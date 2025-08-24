ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης ας αφήσει τους απολογισμούς κι ας πάρει κανένα μέτρο για μη μετρήσουμε άλλα καμένα

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει: «Είναι κατανοητό πως ο λόγος που ο Κυρ. Μητσοτάκης μονότονα επαναλαμβάνει την πολύπλευρη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία στο πλευρό των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ δηλώνοντας «παρών» στην ανοικοδόμηση της, είναι η αγωνία του μη τυχόν και «μείνουν στο περιθώριο» τα μεγάλα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τώρα που κορυφώνονται τα ιμπεριαλιστικά παζάρια όλων με όλους για τη μοιρασιά των εδαφών, τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφαλείας» και τις μπίζνες των μονοπωλιακών ομίλων.

Και βέβαια είναι τόσο προκλητική η προσήλωση της κυβέρνησης του στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, που δεν βρήκε ούτε μια λέξη να γράψει για το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, ακόμα και τώρα που το κράτος δολοφόνος έβαλε σε εφαρμογή το κτηνώδες σχέδιο πλήρους κατάληψης της Γάζας και ο ΟΗΕ κήρυξε τη Γάζα και επίσημα σε κατάσταση λιμού. Το κάνει, όμως, καθημερινά ο ελληνικός λαός και η νεολαία που γράφει ολόκληρες σελίδες ιστορίας με την αλληλεγγύη του στο Λαό της Παλαιστίνης, όπως σήμερα με τα μεγάλα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα στην Αθήνα και σε δεκάδες άλλες πόλεις.

Εννοείται, επίσης, πως σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύεται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών, γι αυτό και τα όποια ψίχουλα περισσέψουν ούτε κατά διάνοια μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται όχι μόνο στους μισθούς που εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στην υγεία με το ΕΣΥ των ράντζων και των μεγάλων αναμονών, στη δημόσια παιδεία της διαρκούς υποβάθμισης, όπως τώρα με τις συγχωνεύσεις και παντού.

Κι επειδή η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμα τελειώσει, ο Κυρ. Μητσοτάκης ας αφήσει τους απολογισμούς, κι ας πάρει κανένα μέτρο για μη μετρήσουμε άλλα καμένα στρέμματα, σπίτια, λαϊκές περιουσίες. Πάντως απολογισμό στα καμένα κάνουν ήδη οι κάτοικοι των περιοχών που βιώνουν τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών χρεώνοντας στην κυβέρνηση αυτό που όλη η Ελλάδα καταλαβαίνει, ότι δεν μπορεί να βαφτίζει «σχέδιο» μόνο τα μηνύματα εκκένωσης, ενώ με ευθύνη της απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη».